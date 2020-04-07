"Наступит день, когда ты все поймешь..." Наталья Фриске обратилась к племяннику в день рождения

В честь дня рождения любимого племянника Наталья Фриске опубликовала пространный пост в Instagram, который сопроводила подборкой трогательных фотографий с Платоном.

"Мой маленький принц, семь лет назад ты появился на этот свет. Ты пришел к нам в светлый праздник Благовещения. Мы тебя все очень ждали.

Я помню, когда первый раз увидела тебя, ты тогда еще сидел в животе у мамочки, и услышала, как бьется твое сердечко, я плакала от счастья.

Это был волшебный момент, и когда мне позвонили и сказали, что ты родился, счастью не было предела. Маленький мой, хочу тебе пожелать, чтобы ты был здоров, хочу, чтобы ты хорошо учился, чтобы у тебя все получалось, чтобы тебя окружали только добрые и искренние люди, чтобы ты не знал зла и печали. Знай, мой любимый, мы тебя любим и очень тебя ждем.

Я верю, что наступит тот день, когда ты все поймешь и придешь к нам, а мы наберемся терпения и будем тебя ждать. С днем рождения, Платоша!

Твои дедушка Вова, бабушка Оля и тетя Наташа", - написала Наталья.

Подписчики отреагировали на этот пост словами поддержки и выразили уверенность в том, что "бумеранг никто не отменял" и когда-нибудь семья обязательно воссоединится.

Будущей осенью Платон пойдет в первый класс, а пока он посещает уроки в подготовительной школе, делая акцент на изучении иностранных языков, как решил папа.