​С объявлением режима чрезвычайной ситуации в связи с Covid-19 иностранным студентам, проживающим в Латвии, становится все труднее заработать на жизнь.

В конце марта в социальной сети Facebook, в группе проживающей в Латвии индийской общины, распространилось письмо с призывом помочь индийским студентам и рабочим, продлив срок оплаты за аренду.

На просьбу прокомментировать это письмо модератор группы Facebook Indian community of Latvia и студент Рижского технического университета (РТУ) Сай Шанкар Реди Бока подтвердил: расходы на проживание в последнее время сильно озадачили индийских студентов.

Это связано не только с простоями нескольких предприятий в Латвии, где студенты обычно работают неполный рабочий день, но и с введением полного карантина в Индии.

"Люди, которые живут в общежитиях университетов, должны платить арендную плату каждый месяц. Эти расходы покрывают их родители. В настоящее время родители не могут отправить деньги, потому что Индия полностью закрыта.

Они не могут пойти в банк, чтобы перевести эти деньги. Я думаю, что это очень серьезная ситуация для студентов, живущих в общежитиях. Особенно для студентов из Индии", - сказал Бока.

В то же время посольство Индии в Швеции и Латвии организовало группы помощи для местных индийцев в нескольких городах Швеции и в Риге, куда люди могут обратиться по различным вопросам, связанным с чрезвычайной ситуацией.

Помощь студентам предлагает и сообщество Indian Latvian Cultural and Economic Forum. Согласно странице ассоциации в Facebook, те индийские студенты, у которых нет денег на то, чтобы купить еду, могут обратиться за помощью в эту организацию.

Говоря о других аспектах жизни студентов во время чрезвычайной ситуации, Реди Бока благодарен, что РТУ организовал весь учебный процесс дистанционно. Будучи студентом последнего курса программы бакалавриата компьютерных систем, он ничего не пропустил из-за крайних мер безопасности.

Но на вопрос, как латвийское государство может помочь индийским студентам, Бока указал на недостаточную коммуникацию на английском языке со стороны оперативных служб.

"Совсем недавно у одного из наших друзей появились симптомы [Covid-19], мы попытались позвонить по номеру 113. Но нам не смогли ответить по-английски.

Поскольку мы находимся в чрезвычайной ситуации, и люди до сих пор не говорят с нами по-английски, я думаю, что латвийское правительство должно создать колл-центр, где информация может быть предоставлена на английском языке", - считает Бока.

В беседе с директором Департамента студенческого обслуживания Латвийского университета Янисом Саулитисом выяснилось, что в университете не было специальных запросов о помощи от иностранных студентов. В то же время он признает, что информирование студентов во время объявления чрезвычайной ситуации чуть запоздало.

"[Студенты] прислали список вопросов, о которых у них еще не было информации. В стране также информация о ситуации была недостаточно опубликована на английском языке. Но этот поток информации для них стабилизировался", - сказал Саулитис.

Он утверждает, что есть некоторые прецеденты с проблемами бытового характера, а именно - студенты просят продлить арендную плату. В то же время Саулитис подчеркивает, что с ухудшением экономической ситуации в Латвии из-за Covid-19 с такими трудностями сталкиваются и местные студенты.

В свою очередь, как рассказал TVNET проректор по учебной работе Института транспорта и связи Андрейс Звайгзне, у иностранных студентов университета возникли вопросы о правилах проживания в Латвии.

Согласно информации на домашней странице Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), иностранцы, чей срок проживания истек во время чрезвычайной ситуации, могут продолжать проживать в Латвии без получения нового вида на жительство или визы. Кроме того, они сохраняют за собой право на работу. Но в течение 30 дней после отмены чрезвычайной ситуации они должны либо продлить визу или вид на жительство, либо покинуть Латвию.

Проректор по учебной работе TSI Андрейс Звайгзне считает, что гораздо более серьезной проблемой является трудоустройство студентов в условиях кризиса Covid-19.

"С одной стороны, они теряют работу. С другой стороны, перевод денег из-за границы затруднен. В Индии, Казахстане и Узбекистане существуют проблемы с банками, которые [временно] закрыты и не принимают переводы", - пояснил Звайгзне.

Тем временем Союз студентов Латвии (LSA) завершил опрос о процессе дистанционного обучения. В период с 21 по 31 марта в нем приняли участие 1600 респондентов из 34 высших учебных заведений Латвии. Из них почти 200 респондентов являются иностранными студентами.

Несмотря на то, что число опрошенных иностранных студентов не является репрезентативным, их ответы дают представление о текущих проблемах, рассказала TVNET глава LSA Юстине Ширина. Она подчеркивает, что проблемы иностранцев существенно не отличаются от боли местных студентов. Однако иностранцам, возможно, будет сложнее справляться с вызовами этого времени.

"Во многих университетах, в связи с координацией иностранных студентов, можно заметить, что, например, в латвийском потоке есть целые отделы или крупные структуры, которые отвечают за различные процессы, а с иностранными студентами работают лишь несколько человек. Поэтому существует более высокий риск того, что что-то будет упущено", - пояснила Ширина.

Как сообщалось, из-за чрезвычайной ситуации, объявленной в стране в связи с пандемией Covid-19, очная учеба была приостановлена всеми образовательными учреждениями в Латвии, включая университеты.