Представитель Бабкиной рассказал о состоянии певицы

Представитель артистки, пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор в разговоре со СМИ указал, что COVID-19 у Бабкиной не обнаружен.

"Ее состояние стабильное, с положительной динамикой", - сказал собеседник агентства.

Напомним, издание Super.ru сообщило, что 70-летняя артистка введена в медикаментозную кому.

Некоторые СМИ пишут, у Надежды Георгиевны подтвердился коронавирус, но пока официально это не подтверждено. Певица не выходит на связь ни с поклонниками ни с журналистами.

Источники в СМИ сообщают, что плохо артистке стало 1 апреля.

Напомним, 19 марта артистка отметила 70-летие. По этому поводу Бабкина устроила большой праздник. На нем присутствовали многие звезды российского шоу-бизнеса. Уже тогда прозвучали обвинения в нарушении самоизоляции.

Сын Надежды Георгиевны Данила подтвердил, что артистка была госпитализирована. Диагноз он назвать не может.

"Мама сейчас в больнице. С самого начала карантина она соблюдала все рекомендации по самоизоляции, отменила все встречи и поездки", - цитирует его StarHit.ru

По поводу возможности заражения Covid-19 он сказал: "Коронавирус мне еще не подтвердили, но ситуация имеет место быть".

Напомним, ранее с подозрениями на коронавирус были госпитализированы Лев Лещенко и Игорь Николаев. У обоих звезд сейчас тесты на вирус отрицательные. После новостей о болезни Лещенко на коронавирус проверились многие российские знаменитости.