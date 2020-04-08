Ср, 8.04.2020
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Covid-19: миру грозит нехватка презервативов

ФОТО: Reuters/ScanPix

Самый крупный производитель презервативов предупреждает, что из-за пандемии Covid-19 близится дефицит презервативов, сообщает BBC.

Компания Karex (Малайзия) производит пятую часть от всех презервативов в мире. В магазинах компания известна под брендами Durex и некоторыми другими. 

Из-за мероприятий по ограничению пандемии Covid-19 заводы практически не работают. По оценкам компании, с середины марта до середины апреля будет произведено на 200 миллионов презервативов меньше, чем обычно. 

Руководитель Karex Гох Миах Киат отметил, что в ближайшие месяцы "абсолютно серьёзно" ожидается глобальная нехватка презервативов. 

Сначала Karex пришлось закрыть все заводы в Малайзии, но позднее компания смогла возобновить работу, однако только с 50% сотрудников, сообщает агентство AFP.

Тревогу также подымает ООН, чьё Агентство по сексуальному и репродуктивному здоровью уже сейчас в состоянии купить только чуть более половины презервативов, необходимых для программы помощи. 

Как сообщается, дефицит презервативов может привести к незапланированным беременностям, небезопасным абортам и повышенному риску сексуально-трансмиссивных заболеваний.

Во время изоляции возрос спрос на презервативы, подтвердил Гох. 

СМИ Индии сообщали, что в первую неделю изоляции объёмы продаж презервативов возросли на 25-35%. В Индии проживает 1,3 миллиардов людей.

В то же время китайская компания HBM Protections, которая в год производит более миллиарда презервативов, планирует до конца года увеличить объёмы производства в три раза. 

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