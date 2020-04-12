Илья Прусикин: Его путь от разносчика пиццы до диплома психолога и попадания в список Forbes

Но настоящий успех к Ильичу пришел 1 апреля 2013 года, когда он с друзьями в качестве первоапрельской шутки выложил в сеть клип Every Day I’m Drinking.

Это была первая работа группы Little Big. Этот проект стал музыкальной сатирой, которая высмеивала национальные стереотипы поведения и жизни русского человека. Конечно, у группы появилось много недоброжелателей, но вместе с тем их популярность только росла.

Галерея: концерт Little Big в Риге

После выступления в 2013 году на разогреве у Die Antwoord их стали называть "Русскими Die Antwoord". Тогда, можно сказать, и прошел первый большой концерт Little Big.

Огромную роль в творчестве группы играет Алина Пязок. Именно она снимает музыкантам все видеоклипы.

В 2019 году Прусикин попал в список "Главные российские знаменитости" по версии Forbes, заняв 35-е место с доходом $1 млн.

В сентябре 2019-го Илья дал большое интервью изданию Forbes.

"В России до определенного момента не было шоу-бизнеса. Он начал развиваться в 2015 году благодаря YouTube. До этого все было похоже на большой корпоратив. Мало кто собирал стадионы. Сейчас стадионы - обычное явление, и раз ты его собрал - значит, популярный. Только теперь вместо телека Интернет", - сказал тогда он.

Прусикин объяснил, что в России очень мало музыкантов, у которых артистические контракты с лейблами. У Little Big на тот момент был только глобальный контракт с Warner на издание проектов, кроме того, у артистов были свои видео, аудио и постпродакшн и букинг.

"У нас большая компания, где каждый занимается своим делом. Конечно, я не откажусь, если мне предложат контракт, по которому в нас вложат $50 млн и сделают самой популярной группой в мире. Потому что это наша цель. Другие контракты нас не интересуют", - признался он в разговоре с журналистом.

Ребята объездили с гастролями не только Россию, но и Европу. Впрочем, в Англии с ними приключилась беда, о которой Прусикин рассказал в интервью порталу RUS. TVNET в 2019 году.

В интервью Ксении Собчак Илья отмечал, что группа даже думала о том, чтобы представлять Россию на "Евровидении". В 2020 году стало известно, что именно Little Big поедут на конкурс в Нидерланды.

Музыканты представили хит Uno, а клип на этот трек стал сенсационным и собрал рекордное количество лайков в Сети. Но из-за пандемии коронавируса Covid-19 конкурс отменили и перенесли на следующий год, а это означает, что участникам надо придумывать новые песни.