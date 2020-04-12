Илья Прусикин: Его путь от разносчика пиццы до диплома психолога и попадания в список Forbes
8 апреля 35-летие отметил музыкант, блогер, режиссер, сценарист и лидер популярной группы Little Big Илья Прусикин (Ильич). В рамках рубрики "Звезда недели" RUS.TVNET решил рассказать немного о жизни этого артиста.
В детстве Илья играл в футбол и занимался авиамоделированием, а в школьные годы стал играть в КВН.
В эфире программы "Зашкварные истории" Илья Прусикин рассказал про случай из своего кавээновского прошлого:
"Мы с командой "Сосновый бор" поехали выступать в Сочи на фестиваль... В гостинице "Жемчужная" на восьмом этаже репетировала команда "95-й квартал"... Я очень не любил эту команду... Мы поехали на этот этаж, а они репетируют прямо перед лифтами", - вспомнил Илья.
Он признался, что стал громко повторять каждую фразу, которую произносил Владимир Зеленский (тогда еще комик) . Это звучало надменно и с издевкой.
В какой-то момент Зеленский не выдержал:
"Пошел на**й отсюда, б**... За***л!" - громко воскликнул будущий политик в адрес Ильи.
Солисту Little Big тогда было 15 лет. Он попытался быстро вызвать лифт и уехать, но это получилось не сразу.
"Владимир Зеленский, извините меня, что я был таким нетерпимым", - обратился к президенту Украины Илья Прусикин.
Вообще родители заметили талант у сына в раннем возрасте и отдали его в музыкальную школу. Илья получил также высшее образование - он окончил Санкт–Петербургский государственный институт культуры и получил диплом психолога.
В интервью Ивану Урганту, а потом и Ксении Собчак музыкант признавался, что в юные годы зарабатывал мало.
Был даже момент, когда его содержала девушка, с которой он встречался 10 лет. Артист тогда перепробовал разные профессии - от продавца до разносчика пиццы.
Мать будущей звезды уговаривала его образумиться, но Прусикин продолжал творить. В 2011 году он попал в проект "Спасибо, Ева!" Юрия Дегтярева. Это была одна большая сеть, которая объединяла блогеров. Именно там появился странный персонаж Гаффи Гаф - шоу для взрослых, которое преподнесено как детская передача. Это стало его первой ступенькой к популярности и успеху.
В 2012 году Прусикин стал продюсировать и сниматься в сериале "Полицейские будни". Вместе с ним в проекте приняли участие многие известные на тот момент блогеры, а также те, кто потом превратился в настоящих звезд Интернета. Но у проекта было всего три эпизода, а потом его закрыли.
В 2013 году вместе с Эльдаром Джараховым Илья создал творческое объединение "КликКлак". Их проекты, такие как "Дай леща", "Трэш лото", "Шокирующее караоке", "Зашкварные истории", "Дикие рекорды", "Кажется, нащупал", "КликКлак шоу" и многие другие, мгновенно завоевали любовь зрителей и сделали их создателей кумирами современности.
Если говорить о музыке, то она в жизни Ильича была всегда. Еще 2003 году он стал участником малоизвестной ню-метал-группы "Тенкорр" (Tenkorr). Коллектив выпустил несколько альбомов. В биографии Прусикина имелся опыт работы с командами Like A Virgin, St. Bastards и Construktorr.
Но настоящий успех к Ильичу пришел 1 апреля 2013 года, когда он с друзьями в качестве первоапрельской шутки выложил в сеть клип Every Day I’m Drinking.
Это была первая работа группы Little Big. Этот проект стал музыкальной сатирой, которая высмеивала национальные стереотипы поведения и жизни русского человека. Конечно, у группы появилось много недоброжелателей, но вместе с тем их популярность только росла.
Галерея: концерт Little Big в Риге
После выступления в 2013 году на разогреве у Die Antwoord их стали называть "Русскими Die Antwoord". Тогда, можно сказать, и прошел первый большой концерт Little Big.
Огромную роль в творчестве группы играет Алина Пязок. Именно она снимает музыкантам все видеоклипы.
В 2019 году Прусикин попал в список "Главные российские знаменитости" по версии Forbes, заняв 35-е место с доходом $1 млн.
В сентябре 2019-го Илья дал большое интервью изданию Forbes.
"В России до определенного момента не было шоу-бизнеса. Он начал развиваться в 2015 году благодаря YouTube. До этого все было похоже на большой корпоратив. Мало кто собирал стадионы. Сейчас стадионы - обычное явление, и раз ты его собрал - значит, популярный. Только теперь вместо телека Интернет", - сказал тогда он.
Прусикин объяснил, что в России очень мало музыкантов, у которых артистические контракты с лейблами. У Little Big на тот момент был только глобальный контракт с Warner на издание проектов, кроме того, у артистов были свои видео, аудио и постпродакшн и букинг.
"У нас большая компания, где каждый занимается своим делом. Конечно, я не откажусь, если мне предложат контракт, по которому в нас вложат $50 млн и сделают самой популярной группой в мире. Потому что это наша цель. Другие контракты нас не интересуют", - признался он в разговоре с журналистом.
Ребята объездили с гастролями не только Россию, но и Европу. Впрочем, в Англии с ними приключилась беда, о которой Прусикин рассказал в интервью порталу RUS. TVNET в 2019 году.
В интервью Ксении Собчак Илья отмечал, что группа даже думала о том, чтобы представлять Россию на "Евровидении". В 2020 году стало известно, что именно Little Big поедут на конкурс в Нидерланды.
Музыканты представили хит Uno, а клип на этот трек стал сенсационным и собрал рекордное количество лайков в Сети. Но из-за пандемии коронавируса Covid-19 конкурс отменили и перенесли на следующий год, а это означает, что участникам надо придумывать новые песни.
Илью Прусикина и всю команду невероятно огорчило это известие. Но музыканты не стали отчаиваться и создали свой челлендж #карантиновидение.
Если говорить о личной жизни Прусикина, то в 2014 году он познакомился с влогером Ириной Смелой. Илья рассказывал, как был создан музыкальный проект Ирины - Tatarka.
Клип "Алтын", снятый командой "КликКлак" для Смелой в 2016 году, получил многомиллионные просмотры и стал сенсацией в мире российской музыки.
О ней мгновенно заговорили как о представительнице клауд-рэпа. Кроме музыки у Ирины были передачи Fashion Trashon и "М/Ж", сейчас девушка ведет влог "Татарские будни".
6 июля 2016 года Илья женился на Ирине, а в ноябре 2017-го на свет появился их сын Добрыня. Впрочем, пара часто проводит много времени отдельно друг от друга, что регулярно рождает слухи о их расставании.
В 2020 году даже появились версии, что предполагаемой любовницей Ильи является его коллега по группе Софья Таюрская. Тем более что Little Big самоизолировались в отдельном доме со студией, а Ирина осталась с сыном. Но в день рождения блогер поздравила супруга нежными фото и словами о любви. Поклонники посчитали, что так она опровергла слухи о разводе.
Кстати, 11 апреля Little Big дали большой онлайн-концерт на Яндекс-платформе. Вы смотрели? Уверены, что это не последний стрим от артистов!
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