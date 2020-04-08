Карантин есть, Covid-19 - нет. Борьба Северной Кореи с пандемией вызывает вопросы

Министерство здравоохранения Северной Кореи раз в неделю подает отчеты ВОЗ по ситуации в стране. Согласно этим данным, по состоянию на 2 апреля анализы сделаны 709 лицам, девять из которых - иностранцы. На карантине находятся 509 человек, среди которых двое иностранных граждан.

С 31 декабря 2019 года на карантине побывали 24 842 человека, в их числе 380 иностранцев.

ВОЗ сообщает, что Covid-19 зарегистрирован в 206 странах и территориях, однако в Северной Корее, Лесото, Таджикистане, Туркменистане и Йемене нет ни одного зафиксированного случая.

По крайней мере об этом данные страны не сообщали.

Эксперты ставят под сомнение тот факт, что в Северной Корее, которая граничит с Китаем и Южной Кореей, действительно нет заболевших. Ведь у соседей ситуация очень серьезная.

ФОТО: AFP/SCANPIX

В январе Северная Корея получила от Китая оборудование для тестирования, а ВОЗ направила защитные средства.

Эксперты ООН по правам человека призвали отменить санкции, введенные против Северной Кореи и других стран, чтобы у жителей этих государств и территорий было продовольствие.

Ранее власти Туркменистана на время запретили использовать слово "коронавирус". В официальных СМИ Туркменистана про пандемию Covid-19 почти нет никакой информации, а люди, которые говорят об этом вирусе или выходят на улицу в масках, могут быть задержаны, сообщала ранее международная организация "Репортеры без границ".