5 способов избавиться от хаоса на кухне

ФОТО: Пресс-фото

Переставьте мебель

Дизайнер Лива Салака подчёркивает, что на кухне очень важно продумать планировку, особенно если кухня небольшая, как в большинстве наших квартир. Для начала нужно оценить удобство, например на кухне, которую перевоплощала Лива – раковина находилась прямо рядом с плитой, а большой холодильник преграждал часть окна.

"Мебель не должна преграждать свет, она должна стоять так, чтобы на кухне можно было готовить и передвигаться. Если у вас не так, то стоит что-то менять. В кухне, которую я перевоплощала я изменила планировку, используя всю высоту стен. Большой холодильник заменили на маленький, и он встал на новое место, освободив окно, где появился столик и стулья для утреннего кофе", - рассказывает дизайнер.

Освободите место

Дизайнер отметила, что наиболее часто встречаемая ошибка в латвийских домах – нехватка столешницы для приготовления еды. Массивная бытовая техника и кухонная утварь занимает столешницу и место для готовки не остаётся.

ФОТО: Пресс-фото

"Столешница на кухне была забита множеством небольших предметов, что является распространённой проблемой в наших краях. В закрытых шкафчиках и ящиках можно всё удобно сложить, так чтобы столешница освободилась. Для небольшой кухни важно освободить рабочую поверхность, больше вещей складывать в ящики и шкафы, и использовать небольшие продуманные решения – например настенной хранение ножей, кружек или приправ. Для этого не нужны большие вложения, а место освобождается".

Одной лампы недостаточно

Следующий шаг для обустройства кухни без больших вложений – освещение. Дизайнер напоминает, что на кухне важно иметь хорошее освещение для готовки, но во многих домах на кухне до сих пор встречается только одна лампа над потолком и всё.

Стоит установить светильник над обеденным столом и создать освещение над столешницей.

"На хорошей кухне приятно и готовить, и есть и проводить время с гостями – и без урона для зрения", - подчёркивает специалист. Можно использовать лампы, которые не требуют сверления, и которые можно закрепить где угодно.

Светлые тона для простора

Если планируете небольшой ремонт, дизайнер советует выбирать светлые тона для стен, и кухонных фасадов. С яркими тонами можно играть в акцентах.

"Кухня со светлыми стенами и мебелью выглядит просторнее. Кухню в минималистическом стиле легче освежить. Достаточно поменять салфетки на столе, или поставить другую вазу. Для праздников можно приобрести посуду сезонных цветов".

5 советов для порядка на кухне

Даже самый красивый интерьер не поможет, если на кухне нет порядка. Дизайнер рассказала, как содержать кухню в порядке.

Группируйте. Если сгруппировать схожую утварь и продукты, жизнь станет только легче. В отдельных ящиках – разные по функциям предметы, у всего будет своё место и так всегда проще найти нужное. Ящики для хранения. Коробки и ящики – отличное решение для поддержки порядка в шкафчиках. Организаторы для ящиков. Разделители и организаторы всегда придут на помощь, чтобы максимально использовать место в ящиках. Дизайнер советует хранить все доски и крышки – вертикально, так они занимают меньше места и легко взять нужную. Организаторы для столовых приборов не только удобно всё разделяют, но и сохраняют ящики от царапин. Используйтеместонаполкахмаксимально, при помощи вставок для полок. Со вставками для полок, всё гораздо проще найти и достать, и они расширяют хранение приправ, посуды и других вещей. Храните продукты в прозрачных контейнерах.Никому не доставляет радость рассыпанные крупы. Во избежание таких проблем, крупы и другие сухие продукты стоит хранить в прозрачных контейнерах и банках с плотной крышкой. "Так на кухне вам будет легче найти необходимое, и можно сэкономить место. Благодаря прозрачным контейнерам вы можете избавиться от лишних покупок, ведь всегда будете знать сколько и каких круп у вас есть", - поделилась Лива Салака.