5 способов избавиться от хаоса на кухне

Если на кухне беспорядок, красивые фасады не помогут. Дизайнер IKEA обустроила кухню в 7 м2 и делится советами, как обновить кухню путём небольших вложений. Она также поделилась 5 секретами, которые помогут содержать порядок на кухне.
Переставьте мебель
Дизайнер Лива Салака подчёркивает, что на кухне очень важно продумать планировку, особенно если кухня небольшая, как в большинстве наших квартир. Для начала нужно оценить удобство, например на кухне, которую перевоплощала Лива – раковина находилась прямо рядом с плитой, а большой холодильник преграждал часть окна.
"Мебель не должна преграждать свет, она должна стоять так, чтобы на кухне можно было готовить и передвигаться. Если у вас не так, то стоит что-то менять. В кухне, которую я перевоплощала я изменила планировку, используя всю высоту стен. Большой холодильник заменили на маленький, и он встал на новое место, освободив окно, где появился столик и стулья для утреннего кофе", - рассказывает дизайнер.
Освободите место
Дизайнер отметила, что наиболее часто встречаемая ошибка в латвийских домах – нехватка столешницы для приготовления еды. Массивная бытовая техника и кухонная утварь занимает столешницу и место для готовки не остаётся.
"Столешница на кухне была забита множеством небольших предметов, что является распространённой проблемой в наших краях. В закрытых шкафчиках и ящиках можно всё удобно сложить, так чтобы столешница освободилась. Для небольшой кухни важно освободить рабочую поверхность, больше вещей складывать в ящики и шкафы, и использовать небольшие продуманные решения – например настенной хранение ножей, кружек или приправ. Для этого не нужны большие вложения, а место освобождается".
Одной лампы недостаточно
Следующий шаг для обустройства кухни без больших вложений – освещение. Дизайнер напоминает, что на кухне важно иметь хорошее освещение для готовки, но во многих домах на кухне до сих пор встречается только одна лампа над потолком и всё.
Стоит установить светильник над обеденным столом и создать освещение над столешницей.
"На хорошей кухне приятно и готовить, и есть и проводить время с гостями – и без урона для зрения", - подчёркивает специалист. Можно использовать лампы, которые не требуют сверления, и которые можно закрепить где угодно.
Светлые тона для простора
Если планируете небольшой ремонт, дизайнер советует выбирать светлые тона для стен, и кухонных фасадов. С яркими тонами можно играть в акцентах.
"Кухня со светлыми стенами и мебелью выглядит просторнее. Кухню в минималистическом стиле легче освежить. Достаточно поменять салфетки на столе, или поставить другую вазу. Для праздников можно приобрести посуду сезонных цветов".
5 советов для порядка на кухне
Даже самый красивый интерьер не поможет, если на кухне нет порядка. Дизайнер рассказала, как содержать кухню в порядке.
- Группируйте. Если сгруппировать схожую утварь и продукты, жизнь станет только легче. В отдельных ящиках – разные по функциям предметы, у всего будет своё место и так всегда проще найти нужное.
- Ящики для хранения. Коробки и ящики – отличное решение для поддержки порядка в шкафчиках.
- Организаторы для ящиков. Разделители и организаторы всегда придут на помощь, чтобы максимально использовать место в ящиках. Дизайнер советует хранить все доски и крышки – вертикально, так они занимают меньше места и легко взять нужную. Организаторы для столовых приборов не только удобно всё разделяют, но и сохраняют ящики от царапин.
- Используйтеместонаполкахмаксимально, при помощи вставок для полок. Со вставками для полок, всё гораздо проще найти и достать, и они расширяют хранение приправ, посуды и других вещей.
- Храните продукты в прозрачных контейнерах.Никому не доставляет радость рассыпанные крупы. Во избежание таких проблем, крупы и другие сухие продукты стоит хранить в прозрачных контейнерах и банках с плотной крышкой. "Так на кухне вам будет легче найти необходимое, и можно сэкономить место. Благодаря прозрачным контейнерам вы можете избавиться от лишних покупок, ведь всегда будете знать сколько и каких круп у вас есть", - поделилась Лива Салака.
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