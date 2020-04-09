Когда у смерти на тебя другие планы: "Непотопляемая", выжившая после трёх кораблекрушений, включая "Титаник"

Феномен Вайолетт Джессоп не оставляет равнодушными исследователей: эта девушка по всем законам теории вероятности должна была погибнуть - и не раз. Но этого не случилось: она пережила смертельные заболевания, нищету, голод и несколько крушений лайнеров.
Когда Вайолетт Констанс Джессоп появилась на свет, девочка подхватила туберкулёз, а медики предрекли ей всего несколько месяцев жизни, максимум полгода. Это был тот срок, на который могли рассчитывать её родители, ирландские эмигранты Уилльям Джессоп и Кэтрин Келли. Но девочка выздоровела.
Когда отец малышки умер, семья переехала в Британию, там её мать пошла работать стюардессой на пассажирском лайнере. Пока Кэтрин работала, Вайолетт училась в монастырской школе. Но вскоре её мать скончалась от болезни и на девушку легла обязанность обеспечивать всю семью. Тогда она и решила пойти по стопам матери и устроиться стюардессой на пассажирский корабль.
Однако найти корабль, на который захотели бы принять 21-летнюю девушку, было сложно: стюардессами в начале ХХ века работали в основном женщины среднего возраста. Тогда полагалось, что молодость и привлекательность могут послужить недостатками в работе, "вызвав проблемы".
И всё же ей удалось найти работу.
Первая катастрофа в жизни Вайолетт произошла в июне 1911 года на борту трансатлантического судна "Олимпик". Девушке тогда было 23 года. Как после трагедии написали газеты, из-за непредсказуемых и тяжёлых погодных условий Атлантического океана "Олимпик" сделал неудачное маневрирование и столкнулся с крейсером "Хоук".
В данную версию современники не сильно поверили: да и в своих мемуарах Вайолетт Джессоп очень мало рассказала об этом ЧП. В тот день выжили все: столкновение было незначительным - оба судна остались на плаву.
10 апреля 1912 года девушка вместе с другими членами экипажа ступила на "Титаник".
Вайолетт не очень хотела подниматься на точную копию "Олимпика". Даже капитан и помощники на борту были те же. И всё же: платили хорошо, да и работа на данном лайнере могла пригодиться в будущем.
14 апреля корабль столкнулся с айсбергом, девушка вместе с коллегой уже спали. Вскоре абсолютно всех пассажиров и сотрудников попросили подняться на верхнюю палубу.
Согласно воспоминаниям женщины, на верхней палубе всё было очень спокойно: первое время мало кто осознавал масштаб трагедии.
Как в мемуарах рассказывала сама Вайолетт - капитан судна приказал нескольким девушкам из обслуживающего персонала сесть в первую шлюпку под номером 16, чтобы показать женщинам из высшего общества, что это полностью безопасно. Вайолетт была в числе этих девушек. В последний момент некая женщина сунула ей ребёнка, укутанного в одеяло. Она попросила беречь его.
Когда Вайолетт была спасена, в её руках был этот малыш. Однако в суете некая женщина чуть ли не вырвала младенца. "Это мой", - сказала она. Уже позже Вайолетт задалась вопросом, почему же та женщина не обрадовалась встрече? И не сказала простое "спасибо". Спустя много лет Вайолетт кто-то позвонил и представился ребёнком, которого она спасла, но женщина посчитала этот звонок розыгрышем.
Вайолетт так и не узнала, выжил ли ребёнок, чьим наследником он был и в какую семью попал. Однако она верила, что с ним всё хорошо.
Думаете, она больше не работала стюардессой? Неверно. Спустя некоторое время после трагедии на "Титанике" Вайолетт вновь вернулась к работе на морских судах. Во время Первой мировой женщина стала медсестрой на военном "Британнике", ещё одном близнеце "Олимпика".
И вот третья беда: "Британник" подорвался на немецкой мине, часть передних отсеков была затоплена.
Капитан приказал эвакуироваться: на воду были спущены две первые спасательные лодки. На одной из них - стюардессы и медсестры, следовательно и Вайолетт.
Однако когда обе лодки уже были на воде, капитан отменил приказ на эвакуацию: из-за повреждений "Британника" у носа корабля возник водоворот. Лодки сразу же начало тащить под воду к винтам, которые всё ещё работали на полную. Вайолетт единственная выжила. Женщина обратила внимание на происходящее и, не теряя ни секунды, прыгнула в воду. Она уплыла недалеко, ударившись о киль судна. Но она выжила.
Спустя несколько лет травма потревожила её: у Джессоп сильно болела голова, и выяснилось, что она много лет ходила с трещиной в черепе.
Однако даже третья трагедия не смогла остановить женщину. Она была стюардессой до самой старости, поднимаясь выше по карьерной лестнице, работая на лучших кораблях.
Согласно неподтверждённой информации, Вайолетт вышла замуж за моряка, с которым встретилась на работе. Были ли у них дети - неизвестно. Об официальных наследниках женщины нет информации.
Вайолетт прозвали "Непотопляемой" и "Катастрофой" одновременно. Люди полагали, что выжить на "Титанике" - или божье благословение, или проклятье. Зная, как часто Вайолетт сопровождали неудачи, многие выбирали второе.
Всю жизнь женщина являлась верующей католичкой, часто посещала монастырь, в котором училась несколько лет после переезда, и жила очень тихо и скромно.
В 1950-м она вышла на пенсию и перебралась в Саффолк, в небольшое поселение Грэйт-Эшфилд, где стала писать мемуары. В то же время её приятель Джон Мэкстоун-Грэм начал писать биографию "Непотопляемой". Эти книги больше похожи на приключенческие романы, но они до сих пор переиздаются по всему миру. В свою очередь, исследователи "Титаника" считают Вайолетт очень загадочным персонажем в истории.
Вайолетт Констанс Джессоп скончалась в 1971 году в 83 года от сердечной недостаточности.