Не соблюдал дистанцию. В Латвии мужчину оштрафовали на 1000 евро

В последнее время полиция нередко фиксирует случаи, когда люди открыто и грубо не соблюдают введенные ограничения, особенно дистанцирование на расстоянии двух метров, а также не принимают во внимания многократные предупреждения полиции.

Так, например, 8 апреля в Алуксне компании из четырех человек, которые не соблюдали дистанцирование, были выписаны штрафы в общей сумме на 1450 евро. Три мужчины должны выплатить штраф в размере 150 евро, и один - 1000 евро. Такое суровое наказание к нему применено потому, что мужчину стражи порядка уже несколько раз предупреждали о необходимости соблюдать установленные правила порядка во время режима чрезвычайной ситуации. Он регулярно появлялся в компании посторонних людей в публичных местах.

После того, как мужчине выписали штраф в размере 1000 евро, он сообщил полицейским, что не намерен соблюдать правила социального дистанцирования и в дальнейшем.

Похожий случай был зарегистрирован и 1 апреля, когда некий мужчина, ранее оштрафованный на 50 евро, повторно нарушал ограничения. О том, что мужчина не соблюдает правила социального дистанцирования, полиции сообщили представители торгового центра. После прибытия на место событий полиция выписала еще один штраф - уже на 300 евро, на что мужчина ответил, что "ему наплевать на эти правила", и он не собирается их соблюдать.

С 13 марта по 8 апреля Госполиция вместе с Муниципальной полицией провели 23 945 проверок и оформили 278 протоколов об административных нарушениях - за несоблюдение установленных ограничений в условиях ЧС. В 79 случаях констатировано несоблюдение режима самоизоляции, а в 199 - игнорирование норм социального дистанцирования.

Напомним, отныне Кодекс административных нарушений за нарушение ограничений или запретов, установленных на время объявленного правительством режима чрезвычайной ситуации,

предусматривает для физических лиц штраф от 10 до 2000 евро, а для юридических лиц - от 140 до 5000 евро.

Впредь полиция сможет призывать к административной ответственности также лиц, которые не предоставляют информацию о своей болезни, о контакте с инфицированным человеком и другие данные, связанные с Covid-19. Штраф за это нарушение составляет от 10 до 2000 евро.