Помогли мужество и вера: 103-летняя итальянка вылечилась от Covid-19

В Италии самое большое количество столетних жителей среди всех европейских стран.

"Я в порядке", - сказала Занусо во вторник во время видеозвонка. "Я смотрю телевизор, я читаю газеты".

Она живёт в доме престарелых в Лесоне, Пьемонт. На ней была маска для лица, также как и у сидящей рядом доктора Карлы Фурно Маркезе, которая 35 лет заботится о здоровье Занусо.

ФОТО: AP/Scanpix

Занусо пришлось провести неделю в постели, говорит доктор. Казалось, что старушка может не перенести болезнь, потому что она была сонной и бессильной.

"Но в один день она снова открыла глаза и начала делать все то же самое, что и раньше", - говорит Маркезе.

Занусо вскоре смогла сесть и встать с постели. Старушка утверждает, что исцелиться ей помогли "мужество, сила и вера".

У большинства людей Covid-19 вызывает легкие или умеренные симптомы. Тем не менее, наибольший риск серьезного заболевания - у пожилых людей и людей с хроническими проблемами со здоровьем.

В Италии вирус уже унёс почти 18 000 жизней. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 95% умерших в Европе были в возрасте старше 60 лет.

"Она в почтенном возрасте, но здоровая, без хронических заболеваний", - говорит доктор.

В настоящее время Занусо изолирована от остальных обитателей дома престарелых и ждёт, пока тест покажет отрицательный результат.

Занусо, которой 16 августа исполнится 104 года, выросла в регионе Венето, где работала в текстильной промышленности. У неё было четверо детей, трое из которых еще живы. У Занусо также четверо внуков и трое правнуков.