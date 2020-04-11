Ушёл из жизни преподаватель Латвийского университета Роланд Тярве

В субботу, 11 апреля, ушел из жизни преподаватель факультета социальных наук Латвийского университета Роланд Тярве. Это подтвердила его коллега, философ и исследователь вопросов этики Скайдрите Ласмане. Тярве было 54 года.
Ласмане выразила глубочайшие соболезнования семье Тярве, его близким и друзьям. Профессор рассказала, что Роланд всегда был хорошим, открытым и отзывчивым коллегой.
Соболезнования выражают и другие латвийские публичные личности. Бывший однокурсник Терве Айнар Димант рассказал, что новость о кончине профессора ЛУ "выбила его из колеи".
Тярве родился в 1966 году. В 1989 году начал работу в издании Vefietis, позже вел программу на Латвийском радио. Был членом правления Национального радио и телевидения, занимал должность генерального директора Латвийского телевидения