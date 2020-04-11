Ушёл из жизни преподаватель Латвийского университета Роланд Тярве

Ласмане выразила глубочайшие соболезнования семье Тярве, его близким и друзьям. Профессор рассказала, что Роланд всегда был хорошим, открытым и отзывчивым коллегой.

Соболезнования выражают и другие латвийские публичные личности. Бывший однокурсник Терве Айнар Димант рассказал, что новость о кончине профессора ЛУ "выбила его из колеи".