"Ем один раз в день": как выжить в России без работы в период коронавируса

В конечном счете, пострадают все, просто кто-то раньше, кто-то позже. Даже те, у кого есть работа на удаленке, скоро ее потеряют, так как им платят те, кто не работает дистанционно. Настраиваю себя, что буду работать на любой работе, даже на самой пыльной, курьером или кем-то вроде. Как только карантин схлынет, я буду думать, какая сфера после этого всего может скакнуть. Пока не придумал.

Елена Морева, 38 лет, директор диско-бара "Сова" в Пикалеве Ленинградской области:

- У нас город маленький, бар, по сути, единственный, куда можно прийти потанцевать, сыграть свадьбу или отметить выпускной. Сначала нам сказали, что мы должны закрыться с понедельника, 30 марта. Мы закупились на целые выходные, в пятницу пришли гости, играет музыка. И тут ночью сообщают - у вас есть полчаса, чтобы закрыться. Была паника, слезы, но я быстро взяла себя в руки. Вывели людей из бара, отдали им деньги за вход. Колбасу, огурцы, помидоры раскидала по знакомым и сотрудникам, что-то кинула в морозилку до лучших времен.

Не все кафе и рестораны смогут открыться в России после карантина ФОТО: picture-alliance/dpa/S.Krasilnikov

Все накопления я потратила на аренду помещения, коммуналку, налоги и зарплаты сотрудникам. Благо, что у меня сплоченный коллектив, и для них работа в "Сове" - подработка. Бармены, охранники сказали, что все понимают и платить за нерабочие дни им не нужно. На оставшиеся деньги я купила четыре банки тушенки, три банки шпрот, картошки, курицы, чтобы варить супы детям. У меня их двое.

Пока я надеюсь на собственные силы. Есть кредитная карточка, которой буду пользоваться в ближайший месяц. Но если все продлится дольше, даже не знаю… Город маленький, просить-то не у кого будет. Все будут прижиматься.

Сейчас прошла неделя, я в принципе уже успокоилась. Пять лет назад у меня уже разорился один бизнес, причем на руках тогда был двухмесячный ребенок, а мужу полгода задерживали зарплату. Но мы прошли это все, выкарабкались. Если бы я тогда не прошла школу банкротства, возможно, я бы сейчас паниковала. Немного обидно, что мы закрылись, а градообразующий завод продолжает работать. Я вижу, что есть категория людей, которые готовы ходить и тратить деньги, развлекаться.

Недалеко от нас есть кальянная, которая работает за закрытыми дверями - причем полиция это знает, но ничего не делает. Возможно, у них там "крыша" есть какая-то. У нас ее нет.

Немного страшно будет открываться после этого всего. Если раньше люди позволяли себе гулять на широкую ногу, то после карантина первые два года будут осторожничать и не разбрасываться деньги. Свадеб в городе точно будет мало.

Дмитрий, 23 года, бармен на "ресторанной" улице Жуковского в Петербурге (имя изменено по его просьбе)