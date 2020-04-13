Москва: система пропусков работает с перебоями, власти винят хакеров

В этом выпуске:

Более 2500 человек заболели коронавирусом в России за сутки.

В Москве усилены патрули на улицах, на въездах в город стоят блок-посты.

Врачи и пациенты рассказали, что происходит в московских больницах.

Вспышка коронавируса в Киево-Печерской лавре, Лукашенко зовет людей в церкви.

Ольга Романова о бунте в колонии Ангарска и запросе в ООН.

Китай начал патрулировать границу с Россией из-за наплыва заболевших.

Видео: ГЛАВНОЕ | 13.04.20

С 13 апреля жителям Москвы начали выдавать цифровые пропуска для выхода из дома, при наличии которых жители могут воспользоваться личным или общественным транспортом. Пропуска станут обязательными с 15 апреля - сейчас еще можно выходить из дома без них. Однако москвичи начали оформлять их заранее. Сайт, на котором можно это сделать, работал с серьезными перебоями. Журналист программы "Главное" попробовала оформить пропуск - на сайте было написано, что сервер не найден.

Мэрия Москвы сообщила, что причина - хакерская атака, в том числе и из-за рубежа.

Жителей города могут многократно штрафовать за вождение личного транспорта или использование общественного, если у них не будет пропуска. Он не нужен лишь определенным группам жителей, например, государственным и муниципальным служащим, военным, судьям, адвокатам, журналистам и частным охранникам.

Пешком по Москве передвигаться можно, но согласно правилам самоизоляции, отходить от дома нельзя более чем на 100 метров. В России до сих пор не введен режим чрезвычайной ситуации. В связи с этим многие российские юристы считают незаконными введенные меры по ограничению распространения Covid-19.

В Москве стало больше полицейских патрулей. Например, оператора съемочной группы программы "Главное" в течение дня трижды остановили с целью выяснить причину его пребывания на улице.