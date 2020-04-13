Вт, 14.04.2020
Нам известно, что передача вируса без проявления симптомов вполне возможна. Она случается и, может быть, является основным фактором распространения Covid-19 профессор Йик-Йин Тео

Москва: система пропусков работает с перебоями, власти винят хакеров

Сотрудники ДПС, 12 апреля в Москве. Иллюстрация

ФОТО: TATYANA MAKEYEVA / REUTERS

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Более 2500 человек заболели коронавирусом в России за сутки.
  • В Москве усилены патрули на улицах, на въездах в город стоят блок-посты.
  • Врачи и пациенты рассказали, что происходит в московских больницах.
  • Вспышка коронавируса в Киево-Печерской лавре, Лукашенко зовет людей в церкви.
  • Ольга Романова о бунте в колонии Ангарска и запросе в ООН.
  • Китай начал патрулировать границу с Россией из-за наплыва заболевших.

Видео: ГЛАВНОЕ | 13.04.20 

С 13 апреля жителям Москвы начали выдавать цифровые пропуска для выхода из дома, при наличии которых жители могут воспользоваться личным или общественным транспортом. Пропуска станут обязательными с 15 апреля - сейчас еще можно выходить из дома без них. Однако москвичи начали оформлять их заранее. Сайт, на котором можно это сделать, работал с серьезными перебоями. Журналист программы "Главное" попробовала оформить пропуск - на сайте было написано, что сервер не найден. 

Мэрия Москвы сообщила, что причина - хакерская атака, в том числе и из-за рубежа. 

Жителей города могут многократно штрафовать за вождение личного транспорта или использование общественного, если у них не будет пропуска. Он не нужен лишь определенным группам жителей, например, государственным и муниципальным служащим, военным, судьям, адвокатам, журналистам и частным охранникам. 

Пешком по Москве передвигаться можно, но согласно правилам самоизоляции, отходить от дома нельзя более чем на 100 метров. В России до сих пор не введен режим чрезвычайной ситуации. В связи с этим многие российские юристы считают незаконными введенные меры по ограничению распространения Covid-19. 

В Москве стало больше полицейских патрулей. Например, оператора съемочной группы программы "Главное" в течение дня трижды остановили с целью выяснить причину его пребывания на улице. 

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

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