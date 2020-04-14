"Что вы знаете об удаленке?": Кашпировский вернулся и провел "оздоровительный стрим" на YouTube

Существует утверждение, что цикл моды - 10 лет, другие полагают, что он равен 15 годам, а по мнению некоторых, мода возвращается лишь раз в 50 - 100 лет. Сейчас можно наблюдать именно такой феномен. Возвращается не только стиль одежды, возвращается экономический кризис, а вместе с ним на экраны, теперь уже мониторов, вернулся легендарный экстрасенс и психотерапевт из 90-х Анатолий Кашпировский.