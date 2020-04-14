"Что вы знаете об удаленке?": Кашпировский вернулся и провел "оздоровительный стрим" на YouTube

Существует утверждение, что цикл моды - 10 лет, другие полагают, что он равен 15 годам, а по мнению некоторых, мода возвращается лишь раз в 50 - 100 лет. Сейчас можно наблюдать именно такой феномен. Возвращается не только стиль одежды, возвращается экономический кризис, а вместе с ним на экраны, теперь уже мониторов, вернулся легендарный экстрасенс и психотерапевт из 90-х Анатолий Кашпировский.
Как пишет издание "КоммерсантЪ", сеансы Кашпировского позже назовут сеансами "массового психоза". Их смотрели от 180 до 200 млн человек по всей стране.
Сейчас наступило удивительное время, когда опять феноменально возрастает востребованность в магах, чародеях, колдунах, экстрасенсах и прочих представителях псевдонаучных профессий.
Спустя 30 лет, 13 апреля 2020 года, Анатолий Кашпировский, который уже было стал мемом, на полном серьезе провел "оздоровительный стрим".
Напомним, что этот психотерапевт и экстрасенс был популярен в СССР на рубеже 80-90-х годов прошлого столетия. Тогда люди подготавливали банки с водой перед телеэкранами, которые Кашпировский якобы "заряжал".
В это трудно поверить, но в 1989 году его эфиры транслировались по Центральному телевидению СССР. Выходила целая программа, в которой он дистанционно "лечил" людей.
До сих пор окончательно не известно, почему Кашпировский имел такой успех, была ли это операция властей и КГБ, либо это огромная экономическая афера. По сведениям издания StarHit.ru, в данный момент психотерапевт проживает преимущественно в США. Билет на сеанс к специалисту стоит примерно 35 долларов.
Видео: Специальная программа издания "КоммерсантЪ" - "30 лет целительства за три минуты"
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!