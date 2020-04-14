Лера Кудрявцева призналась, что потеряла третьего ребёнка

Через несколько месяцев после рождения Маши летом 2018 года Кудрявцева почувствовала, что с организмом происходит нечто странное.

"Появились боли в спине, живот тянуло. Позвонила своему гинекологу и поехала в клинику. Она меня осмотрела и замолчала на пять минут. Я, разумеется, сразу же подумала, что там что-то плохое. Я же паникерша. А она сообщила, что я беременна, причем уже два месяца", — слова Кудрявцевой в прямом эфире с Тиной Канделаки. Лера с супругом решили оставить ребёнка.

Однако, согласно словам знаменитости, в тот период организм был очень ослаблен из-за ЭКО и тяжелой беременности, потому вероятность на сохранение плода почти не оставалось. Пережив выкидыш, звезда взяла себя в руки, поскольку маленькая дочь требовала заботы и внимания. По её словам последствия после ЭКО были серьёзными: сильно нарушился гормональный фон.

"Я советую всем девочкам ехать за этой процедурой в Израиль. Мои знакомые, которые делали ЭКО там, беременели с гораздо меньшими последствиями для организма. Но я решила делать процедуру в Москве", — призналась телеведущая.

В настоящее время Кудрявцева счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. По словам звезды, даже если они расстанутся, о браке Лера точно не будет жалеть, поскольку благодаря этой любви у неё появилась дочка.