Вт, 14.04.2020
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  • СМИ: Меган Маркл и принц Гарри купили особняк Мела Гибсона. Цена покупки впечатляет

СМИ: Меган Маркл и принц Гарри купили особняк Мела Гибсона. Цена покупки впечатляет

ФОТО: SCANPIX

Супруги купили особняк у американского актёра и режиссёра Мела Гибсона за 12 миллионов фунтов стерлингов (около 15 миллионов долларов). Дом располагается в Малибу (штат Калифорния, США) на берегу Тихого океана, сообщает Daily Mail.

Как пишет издание, незадолго до этого в Instagram-аккаунте местного риелтора Андреа Пайлот появилась информация о продаже объекта, однако позднее публикацию удалили.

Компания, которая занимается реализацией недвижимости, опровергла это сообщение, близкий к семье источник - также. В свою очередь, информатор издания The Sun заявил, что особняк знаменитой паре всё-таки был продан.

Источник подчеркнул, что в ходе сделки подписывали соглашение о конфиденциальности.

"Он [дом] невероятно красивый, так что, может быть, они просто заглянули внутрь и захотели его купить. Он очень уединённый. На рынке нет ничего подобного", - было сказано изданию.

Как сообщается, дом был недавно отремонтирован, в нем пять спален, тренажёрный зал и "необыкновенная кухня". На территории особняка также располагается два бассейна. 

Помимо этого, в стоимость покупки входило членство в закрытом пляжном клубе. Стоит отметить, что до Гибсона, который приобрёл дом в 2008 году, владельцем особняка являлся американский актёр Дэвид Духовны. Недалеко от особняка живёт мама Меган.

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