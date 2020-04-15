Три знака Зодиака, которым не страшен кризис, с чем бы он ни был связан

Специалисты отмечают, что ставаться на плаву в любой ситуации могут люди с сильным характером. В тяжелые времена нужна стойкость, а также важно сохранять спокойствие и принимать решения без нервов, на холодную голову.

Овен

Овны выживают за счет нерушимой веры в себя и большого оптимизма. Разумеется, они понимают всю сложность ситуации, но им не свойственно паниковать так, как это делают другие. Овны всегда остаются в полной боевой готовности и мыслят здраво.

Их оптимизм не заканчивается на словах "все будет хорошо" или "что бы ни происходило, все к лучшему". Они готовы к трудностям и неурядицам во всех сферах жизни.

Если наступает полнейший хаос, они знают, как в нем выжить. Овны умеют абстрагироваться от ненужных мыслей, заставляя себя думать о хорошем.

Дева

Девы - самые мудрые люди, которые славятся тем, что у них всегда все под контролем. Это перфекционисты, сильно переживающие за свой успех и за обстановку вокруг них и в семье.

Они прекрасно понимают, что в условиях кризиса или глобальных перемен их влияние на ситуацию равно нулю, поэтому фокусируются на сохранении того, что имеют.

Девы знают, что может наступить проблемный период, поэтому у них всегда наготове план "Б". Они очень ценят стабильность, поэтому умеют затягивать пояс потуже. Эти люди любят и умеют экономить, а также крайне предусмотрительны и осторожны.

Водолей

Водолеи - генераторы уникальных идей. Это те самые люди, которые в кризис могут сколотить состояние. Они очень умны и хитры, что ставит их во главе пищевой цепочки во время войны, экономического кризиса, безработицы и так далее. Водолеи всегда найдут способ остаться на плаву.

Сначала они впадают в панику, но потом медленно начинают начинают усиленно трудиться, подключая все внутренние ресурсы для достижения своих целей.

Также их большим плюсом является умение быть лидерами, руководить большими группами людей. У них есть дар убеждения, которым могут похвастаться немногие представители зодиакального круга.