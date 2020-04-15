"Реально все провалила". Трамп остановил финансирование ВОЗ

В США с момента начала пандемии зарегистрировано минимум 25 757 смертей от Covid-19. Предыдущим мировым антирекордом стало 10 апреля, когда скончались 2108 человек.

Во вторник Трамп сообщил, что США приостанавливают финансирование ВОЗ. Трамп считает, что действия ВОЗ способствовали "дезинформации" Китая о Covid-19 что, вероятно, привело к более масштабной вспышке. А все могло быть по-другому, пишет "РБК".

Ежегодно американские налогоплательщики вносили в бюджет ВОЗ от 400 до 500 млн долларов (примерно 366-466 млн евро), в то время как китайские - только 40 миллионов долларов (примерно 36 млн евро).

"США как главный спонсор организации должны настоять на том, чтобы ВОЗ понесла всю ответственность", - цитирует Трампа "РБК".

7 апреля Трамп выступил с заявлением о том, что ВОЗ мало сделала для предотвращения эпидемии в США стране, а Китаю уделила слишком много внимания.

"ВОЗ реально все провалила. По непонятной причине организация, которую в основном содержат США, сосредоточила все внимание на Китае", — сказал он.

President @realDonaldTrump is halting funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess WHO's role in mismanaging the Coronavirus outbreak. pic.twitter.com/jTrEf4WWj0 — The White House (@WhiteHouse) April 14, 2020