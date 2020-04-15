Ср, 15.04.2020
Если вы слышите, что австрийцы или испанцы что-то собираются смягчать, имейте в виду, что те ограничения, которые применяются в их странах, очень жесткие, поэтому даже со всеми смягчениями в Австрии и Испании они все равно будут строже, чем в Латвии. Илзе Винькеле, министр здравоохранения

"Реально все провалила". Трамп остановил финансирование ВОЗ

Дональд Трамп.

ФОТО: AFP/SCANPIX

В минувшие сутки в Соединенных Штатах Америки зафиксировано самое большое число смертей пациентов с Covid-19 - 2228. До сих пор ни в одной стране не было так много смертей от коронавируса за одни сутки. Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что страна прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). 

В США с момента начала пандемии зарегистрировано минимум 25 757  смертей от Covid-19. Предыдущим мировым антирекордом стало 10 апреля, когда скончались 2108 человек. 

Во вторник Трамп сообщил, что США приостанавливают финансирование ВОЗ. Трамп считает, что действия ВОЗ способствовали "дезинформации" Китая о Covid-19 что, вероятно, привело к более масштабной вспышке. А все могло быть по-другому, пишет "РБК". 

Ежегодно американские налогоплательщики вносили в бюджет ВОЗ от 400 до 500 млн долларов (примерно 366-466 млн евро), в то время как китайские - только 40 миллионов долларов (примерно 36 млн евро). 

"США как главный спонсор организации должны настоять на том, чтобы ВОЗ понесла всю ответственность", -  цитирует Трампа "РБК". 

7 апреля Трамп выступил с заявлением о том, что ВОЗ мало сделала для предотвращения эпидемии в США стране, а Китаю уделила слишком много внимания. 

"ВОЗ реально все провалила. По непонятной причине организация, которую в основном содержат США, сосредоточила все внимание на Китае", — сказал он. 

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ