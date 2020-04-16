5 утренних привычек, которые помогут в борьбе за фигуру мечты

Хороший завтрак

Самым здоровым режимом питания считается тот, где калории главным образом мы получаем именно утром. К такому выводу пришли эксперты Университета в Тель-Авив. Скорость обмена веществ в течение дня меняется: чем ближе к вечеру, тем он медленнее. Однако с утра мы можем есть почти всё, что придёт на ум.

Если мы отказываемся от завтрака, то тело "переключается" в экономный режим и тогда организм "копит" в резерве каждую калорию, полученную на протяжении дня.

Утренние прогулки

Канадские эксперты доказали, что лучи утреннего солнца буквально "сжигают" жир.

Под воздействием видимого спектра липидные частицы уменьшаются в объёме и свободно покидают клетку - и килограммы теряются. Конечно, не нужно думать, что за одну прогулку вы добьётесь значительного результата, эти прогулки должны стать ежедневным утренним ритуалом.

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Стакан воды сразу же после пробуждения

В ночное время организм теряет около 0,5 литров воды, потому стакан этой жидкости сразу же после сна поможет обновить баланс жидкости в организме. К тому же, вода поможет стимулировать обменные процессы и снизит риск переедания.

Утренняя зарядка

Хотя это никакая не новость: спорт - это жизнь. Утренняя разминка не только поможет проснуться телу, но и мозгу. Университет Нортумбрии в Великобритании доказал, что люди, которые регулярно делают гимнастику, в течение дня чувствуют меньше желания поесть.

Отказ от смартфона

Привыкли во время завтрака держать телефон в руке? Отказывайтесь от этой привычки.

Гормон стресса кортизол увеличивает обмен веществ и на нервной почве мы не замечаем, как выбираем нездоровую пищу.

Ещё одна причина, почему нужно завтракать без устройств - "автоматическое поедание". Делая что-либо параллельно, вы можете неконтролируемо съесть порцию больше, чем нужно. Ведь все же мы знаем, что мозг получает сигнал о насыщении запоздало.