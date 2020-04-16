5 способов сделать повседневные работы дома интересными для детей

Работники Samsung Electronics Baltics, работая дома, используют это время вместе со своими детьми и вместе приобретают новые навыки, которые будут способствовать развитию знаний и независимости детей. Сотрудники делятся пятью способами, которыми домашние обязанности могут стать интересной частью повседневной жизни.

У каждого своя должность дома

Некоторые родители продолжают работать из дома из-за самоизоляции, и это вдохновило социальные сети называть детей коллегами. Чтобы сделать повседневную жизнь родителей и детей более увлекательной, членам семьи можно назначить определенную должность со своими обязанностями, например, самый младший может быть "креативным директором", а старший ребенок — "специалист по контролю качества".

Таким образом ребенок будет чувствовать ответственность и стараться выполнять свои обязанности как можно лучше. Чтобы побудить его делать больше, ребенку могут быть предоставлены инструменты, необходимые для выполнения его обязанностей, например, отдельное ведро для сбора игрушек или перчатки для контроля качества продуктов. Новый коллега может раскрасить или обклеить их, чтобы их было легко отличить, и с приятнее с ними работать.

Цвета, сложение и стиральная машина

Малышей, которые изучают окружающий мир и учат цвета, можно попросить отсортировать их одежду по цвету, чтобы они принимали участие в домашней работе и приобретали навыки на практике. Если ребенок младшего школьного возраста, то после сортировки в присутствии родителей он может попытаться постирать белье, добавив стиральный порошок и включив стиральную машину. Сотрудники Samsung рассказывают, что если что-то из грязного белья упущено, дети любят добавлять его через специально разработанный люк Samsung AddWash, так как его можно открывать и пополнять машину в любое время в течение любого цикла стирки, не сливая воду и не открывая переднюю дверцу.

Пазл в холодильнике

Переместите игровую площадку в другое место — холодильник. Если ребенку будет предоставлена свобода расстановки продуктов самостоятельно, тогда будет легче следовать установленному порядку позже. Перед тем, как делать перестановку в холодильнике, рекомендуется вынуть содержимое вместе, чтобы рассмотреть форму и размер продуктов. Чтобы исследовать новую площадку для деятельности, также рекомендуется вместе очистить ее перед размещением продуктов в холодильнике. Во время сортировки детям можно советовать как размещать продукты и объяснять, например, почему молоко должно храниться в холодильнике, а консервные банки не не нужно туда ставить.

"Охота за сокровищами"

Детское воображение может вдохновить на множество приключений. Например, чтобы сделать уборку дома более интересной, одна коробка может быть выделена как "сундук с сокровищами", который ребенок должен заполнить вещами и предметами, указанными родителями. За заполненный сундук ребенку можно дать нематериальное вознаграждение, например, выбрать вечерний фильм для всей семьи.

Перед поиском сокровищ родители могут подготовить список или рекомендации, которые можно найти дома в течение ограниченного времени. Если детей несколько, то это может быть соревнование — кто соберет предметы из комнат быстрее или сколько предметов будет собрано в определенное время.

Что цветет в домашнем садике?

Дома вы можете использовать время, чтобы научить вашего ребенка ухаживать за комнатными растениями или травами, которые растут на подоконнике. Если у малыша есть возможность сеять самостоятельно и следить за процессом роста растения в жизни, то ежедневный осмотр растения может стать одним из самых радостных моментов дня. Вполне возможно, что позже ребенок заинтересуется уходом за другими комнатными растениями.