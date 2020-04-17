Эвелин Ильвес осталась почти без средств к существованию: придется отказаться от квартиры и машины

На дверях ресторана ROOG Эвелин Ильвес уже с марта висит табличка: "Временно закрыт", да и сама она тоже не скрывает, что всё очень плохо.

"Нет смысла прятать голову в песок: уже с 1 марта ресторан на нуле, точно такая же картина и с моим вторым источником дохода - организацией обучений и конференций", -

признается Эвелин Ильвес и добавляет, что в ближайшее время ей придется отказаться от квартиры в Старом городе и автомобиля.

Единственным источником дохода для Эвелин сейчас остается оклад молодого врача. "Здесь все-таки не 0. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба, а на безлюдье - Фома дворянин..." - цитирует Ильвес Uudised.tv3.ee.