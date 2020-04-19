Полиция остановила молодого человека, нарушившего карантин, — два дня были беспорядки

Как устроена самоизоляция в разных странах — рассказывают жители Испании, Швеции, Израиля и Японии.
Штраф 600 евро за прогулку вдвоем, режим ЧП без ограничений передвижения, столкновения с полицией и собаки напрокат — "Медуза" поговорила с людьми, живущими в разных странах: они рассказали, как устроен карантин в Швеции, Японии, Греции, Израиле, Италии и Испании.
Тассос Морфис, 33 года, журналист
Живет в Афинах, Греция (2170 заболевших)
Греки видели, что происходит в Италии, и приняли быстрые защитные меры. Большинство компаний сразу закрылись и перевели сотрудников на удаленную работу, чтобы уменьшить распространение вируса. При этом работают госпитали, общественный транспорт, продуктовые магазины, пекарни. Некоторые кафе работают навынос.
23 марта премьер-министр (Кириакос Мицотакис) объявил официальный карантин. Теперь, если собираешься выйти из дома, нужно отправить SMS на специальный номер и рассказать, зачем тебе это нужно. Полиция понимающая. Если ты посещаешь пожилого человека, который живет в нескольких сотнях метров от тебя, чтобы оказать помощь, особо разбираться не будут. Но если передвигаешься дальше, то точно попросят документ, удостоверяющий личность, и выяснят, зачем ты вышел из дома. Без уважительной причины человека ждет штраф 150 евро. Греки соблюдают правила, ходят в масках и держат дистанцию.
Особенно строгие правила ввели на Пасху, которую будут отмечать 19 апреля. Обычно в это время люди уезжают к родным, поэтому сейчас закрывают границы между городами, вокзалы, автобусные станции и аэропорты.
В начале официального карантина люди были очень напуганы, так как наша экономика только отошла от кризиса. Но в последнюю неделю появляются признаки надежды: у нас стабильные показатели инфицированных и выздоровевших. Это многообещающе. Но, с другой стороны, в стране нет массового тестирования на коронавирус, так что мы не знаем, сколько людей действительно инфицировано.
Главная проблема — распределение денег. Правительство не предоставляет достаточно средств защиты для врачей и не соблюдает требования союза врачей. Вместо этого оно направляет деньги на медиа и частные клиники — несколько недель назад они получили 32,6 миллиона евро. Греческие медиа получили 11 миллионов евро, из-за чего резко упало качество новостей. Появляются материалы о приватной жизни пострадавших от коронавируса и о том, как хорош наш премьер-министр. Меня пугает, что его представляют как спасителя, а критику государства называют национальной угрозой.
Надин Побал, 40 лет, предпринимательница
Живет в Стокгольме, Швеция (11 445 заболевших)
В Швеции карантина нет — полиция никого не контролирует, штрафы не предусмотрены. Людей стимулируют оставаться дома в добровольном порядке. Например, те, кто находятся в группе риска — пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями легких, — могут получить больничный, не посещая медучреждение.
Шведы очень законопослушны: им достаточно рекомендаций. Практически все, кто имеет возможность работать из дома, перешли на удаленку еще три недели назад. Большинство стараются не выходить из дома, если нет необходимости, но при хорошей погоде людей на улице становится больше. В масках почти никто не ходит. Открыты рестораны, галереи, магазины. Во многих магазинах работодатель выдает работникам перчатки, ставит стекло между кассой и покупателями. Везде расклеены наклейки с просьбой соблюдать дистанцию друг от друга в один метр.
Но есть и ограничения. Для публичных мероприятий вроде концертов или футбольных матчей количество участников должно быть не больше 50 человек. Нельзя навещать родственников в доме престарелых. Закрыты гимназии — старшие школы — и университеты: обучение проходит онлайн. Средние школы сами решают, работать им во время пандемии или нет.
Обычно в Швеции предприниматели — незащищенная группа, но сейчас делают исключение, так как вирус коснулся всех. Опыт показывает, что борьба с безработицей обходится дороже, чем поддержка бизнеса в кризис. Предпринимателям, которые столкнулись с проблемами, гарантируют выплачивать половину арендной платы. Также заметно снизили социальные отчисления, которые компания платит за каждого сотрудника. Чтобы не увольнять людей, государство поможет предпринимателям выплачивать зарплаты работникам.
В СМИ пишут про нехватку средств защиты у врачей и медперсонала, особенно в домах престарелых. Три недели назад маски и спирт для рук были раскуплены, хотя сейчас они постепенно начинают появляться.
Евгения Шейко, 36 лет, повар
Живет в Тель-Авиве, Израиль (12 046 заболевших)
8 марта я вернулась в Тель-Авив из Минска. Тогда на карантин отправляли только тех, кто приезжал из стран с высоким показателем заболеваемости. Чрезвычайное положение объявили 20 марта. Выходить без уважительной причины запретили, нарушителям грозит штраф в 500 — 5000 шекелей. Из дома можно выйти, чтобы погулять с ребенком или собакой, заняться спортом или сходить в магазин. Сначала запретили отходить больше чем на пару километров от дома, сейчас — больше чем на 100 метров. Выходить можно максимум по двое — и только если вы родственники, — необходимо соблюдать дистанцию в два метра, в общественных местах можно находиться только в маске. Тем, кто продолжает ходить на работу или выезжает по неотложным делам, рекомендуют иметь при себе подтверждающие документы.
Несмотря на близость от дома, на детскую площадку заходить нельзя — могут оштрафовать. Но родители все равно нарушают правила. Полиция уже приезжала и просила разойтись, но люди продолжают там собираться. Мы с сыном выходим гулять только рано утром — уже перекопали всю клумбу позади дома.
Мы семьей живем в Яффо, арабской части Тель-Авива. Здесь карантин протекает иначе. Два дня были беспорядки, после того как полиция остановила парня, нарушившего карантин, — за него заступились остальные жители. Они перекрыли дороги, жгли шины и мусорки. Обычно в Яффо полиция не частый гость, но сейчас повсюду ездят патрульные машины, а во время беспорядков летал полицейский вертолет.
До пандемии я работала поваром в бутик-отеле, муж — в баре. Сначала уволили меня, а потом и его отправили в неоплаченный отпуск. С такой ситуацией столкнулась половина населения. Из-за этого сайт национального страхования рухнул — не справился с количеством заявок на пособие, которое полагается всем наемным работникам в размере 75% от заработной платы. Пока всем, кто успел подать заявление, выплатили по 2000 шекелей — это около 600 долларов.
8 апреля в Израиле начался Песах — один из главных религиозных праздников. На первые два дня правительство еще больше ужесточило правила, так как праздник семейный и все бы захотели куда-нибудь уехать. Из дома запретили выходить даже за продуктами, чтобы позаниматься спортом или погулять с ребенком. Повезло только владельцам собак: для них ничего не изменилось. Общественный транспорт не работал с 8 до 12 апреля.
Самый большой рост инфицированных в Израиле отмечают в религиозных частях городов у ортодоксальных евреев: у них своя социальная автономия и высокий уровень недоверия к государству. Но что говорить про обычных людей, если наш министр здравоохранения был замечен в синагоге в самый разгар карантина?
Дарина Обухова, 26 лет, студентка
Живет в Токио, Япония (8100 заболевших)
В феврале, когда вирус только начал распространяться, жизнь никак не изменилась. Есть конспирологическая теория, что правду замалчивали, чтобы провести долгожданную Олимпиаду 2020 года. Изначально, чтобы отследить распространение вируса, пробовали стратегию с кластерами заболевших: искали, где человек мог подхватить коронавирус — например, в Осаке заболели 10 посетителей конкретного ночного клуба, — тестировали тех, кто мог с ним контактировать, старались всех изолировать, а места заражения временно закрывали. Но со временем случаев стало так много, что использовать этот метод оказалось невозможно.
В конце февраля стали закрывать школы и музеи, стали исчезать рабочие места. В первую очередь это коснулось фрилансеров. Я работаю на компанию, которая проводит коучинг-семинары для бизнеса. Наш главный клиент — японские авиалинии ANA. К середине марта и авиалинии, и индивидуальные предприниматели стали отменять занятия.
К конце марта учебу перевели в онлайн-формат — я учусь в магистратуре по направлению "биоинформатика". В лаборатории имеют доступ только исследователи, вовлеченные в проекты, остановка которых может принести непоправимый урон. Либо те, кто занимается техподдержкой лаборатории: следит за животными или за исправностью оборудования.
До 7 апреля, пока не объявили режим чрезвычайного положения, в Японии закрыли все, что связано с ночными развлечениями: караоке и гейм-центры. Часть крупных торговых центров, у которых основной поток состоит из туристов, закрылись по своей воле. Я живу рядом с большим парком, напоминающим Центральный парк в Нью-Йорке. Еще в конце марта около 20 тысяч человек приходили туда, чтобы полюбоваться сакурой. Сейчас крупные парки закрыты, маленькие работают до сих пор.
Чрезвычайное положение в Японии не такое, как в Европе. После Второй мировой войны правительство и император не имеют права ограничивать твою свободу передвижения. Могут только запросить твое помещение — например, отель или бункер — для размещения больных с легкими симптомами инфекции или для хранения продуктов и лекарств. В остальном все держится на рекомендациях. Какие-то рестораны закрыты, другие работают в обычном режиме. Транспорт работает так же, поток людей сильно не сократился: люди стоят и сидят близко друг к другу, хотя большинство носит маски. В супермаркетах тоже много людей, никто не дистанцируется. На улицах гуляют меньше, но не так, как в Нью-Йорке, где все опустело.
Аксана Шуст, 37 лет, предпринимательница
Живет в Сант-Анджело-ди-Пьове-ди-Сакко (провинция Падуя), Италия (162 488 заболевших)
В марте этого года я оказалась на последнем месяце беременности — кесарево сечение назначили на 3 апреля. Перед тем как рожать, нужно сделать тест на коронавирус. Мой оказался отрицательным, и все прошло хорошо. Что делают с теми, у кого он оказывается положительным, непонятно. С 10 марта мой доктор принял всего три человека с кесаревым сечением, вместе со мной в больнице было только две роженицы. Все остальные не захотели идти в больницу. Как они рожают, врачи не знают.
Сейчас разрешено выходить в ближайший супермаркет раз в неделю и только в одиночку. В магазине не может находиться больше 10 человек одновременно. Чтобы выйти из дома, нужно взять с собой специальный сертификат. Его нужно распечатать самому — образец есть на любом сайте администрации города или полиции в формате pdf. Если остановит полиция, его нужно будет заполнить, обосновав, зачем ты вышел из дома. С собой нужно иметь чек из магазина либо документ, подтверждающий, что у тебя есть какое-то срочное и очень важное дело. Иначе придется заплатить штраф. Обнаружить нарушение могут и по данным с камер наблюдения, но можно доказать, что у тебя была уважительная причина.
На главной дороге между областями стоят посты с видеокамерами и надписью: «Ты точно хочешь пересечь границу области?» Это сразу отбивает желание куда-то ехать. Хотя много людей разворачиваются, чтобы не платить штраф, и пробуют доехать обходными путями.
Как хозяйка бизнеса, я имею право раз в неделю выезжать из дома, чтобы решать бюрократические вопросы, проверять технику в ресторане, забирать почту. По дороге я заезжаю в магазин и закупаюсь, так как в местных супермаркетах все в несколько раз дороже.
Семьям и малому бизнесу обещают помогать, но пока это не чувствуется. Некоторые предприятия должны освободить от выплаты кредитов и аренды, обещали выплачивать 80% зарплаты сотрудникам. Но для этого есть условия — мой бизнес, к примеру, им не соответствует.
Гордей Мороз, 26 лет, бармен
Живет в Барселоне, Испания (174 060 заболевших)
В Испании карантин ввели 14 марта. Закон такой: ты можешь ходить один, чтобы делать самые необходимые вещи. Если идешь с кем-то, могут оштрафовать на 600 евро. При мне полиция остановила пару, которая шла в магазин. В машине тоже можно ездить только по одному. Вдвоем можно только при крайней необходимости, например с пожилым родственником. Нет веской причины — плати штраф. Чтобы встретиться с кем-то на районе, люди одалживают друг у друга собак.
Для того чтобы выйти на улицу, нужно заполнить справку — написать, как тебя зовут, зачем и куда ты идешь. Это просто бланк без печати, его образец есть в СМИ. Его почти никто не заполняет, когда просто идет в магазин. Но если едешь в другой город — это обязательно. На дорогах много полицейских постов — тебя, скорее всего, остановят и проверят все документы.
В рабочие дни с 10:00 до 18:00 на улице есть движение, хотя и меньше, чем обычно. Работает только самое необходимое: аптеки и магазины. Заводы тоже имеют право работать. В магазинах и банкоматах всегда большие очереди. Люди стоят друг за другом на расстоянии 1,5–2 метра. В метро, автобусах и личном транспорте все в масках.
В городе полиции больше, чем обычно. Полицейские ездят по двое на мопедах или машинах. Ведут себя адекватно. Иногда разгоняют людей, которые отдыхают на общественных террасах дома, — это крыши для хозяйственного пользования, где можно сушить белье. Некоторым соседям это не нравится, и они жалуются в полицию.
Александра Сивцова
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