Полиция остановила молодого человека, нарушившего карантин, — два дня были беспорядки

Аксана Шуст, 37 лет, предпринимательница

Живет в Сант-Анджело-ди-Пьове-ди-Сакко (провинция Падуя), Италия (162 488 заболевших)



ФОТО: ALESSANDRA TARANTINO/AP

В марте этого года я оказалась на последнем месяце беременности — кесарево сечение назначили на 3 апреля. Перед тем как рожать, нужно сделать тест на коронавирус. Мой оказался отрицательным, и все прошло хорошо. Что делают с теми, у кого он оказывается положительным, непонятно. С 10 марта мой доктор принял всего три человека с кесаревым сечением, вместе со мной в больнице было только две роженицы. Все остальные не захотели идти в больницу. Как они рожают, врачи не знают.

Сейчас разрешено выходить в ближайший супермаркет раз в неделю и только в одиночку. В магазине не может находиться больше 10 человек одновременно. Чтобы выйти из дома, нужно взять с собой специальный сертификат. Его нужно распечатать самому — образец есть на любом сайте администрации города или полиции в формате pdf. Если остановит полиция, его нужно будет заполнить, обосновав, зачем ты вышел из дома. С собой нужно иметь чек из магазина либо документ, подтверждающий, что у тебя есть какое-то срочное и очень важное дело. Иначе придется заплатить штраф. Обнаружить нарушение могут и по данным с камер наблюдения, но можно доказать, что у тебя была уважительная причина.

На главной дороге между областями стоят посты с видеокамерами и надписью: «Ты точно хочешь пересечь границу области?» Это сразу отбивает желание куда-то ехать. Хотя много людей разворачиваются, чтобы не платить штраф, и пробуют доехать обходными путями.

Как хозяйка бизнеса, я имею право раз в неделю выезжать из дома, чтобы решать бюрократические вопросы, проверять технику в ресторане, забирать почту. По дороге я заезжаю в магазин и закупаюсь, так как в местных супермаркетах все в несколько раз дороже.

Семьям и малому бизнесу обещают помогать, но пока это не чувствуется. Некоторые предприятия должны освободить от выплаты кредитов и аренды, обещали выплачивать 80% зарплаты сотрудникам. Но для этого есть условия — мой бизнес, к примеру, им не соответствует.

Гордей Мороз, 26 лет, бармен

Живет в Барселоне, Испания (174 060 заболевших)

ФОТО: CESAR MANSO/AFP

В Испании карантин ввели 14 марта. Закон такой: ты можешь ходить один, чтобы делать самые необходимые вещи. Если идешь с кем-то, могут оштрафовать на 600 евро. При мне полиция остановила пару, которая шла в магазин. В машине тоже можно ездить только по одному. Вдвоем можно только при крайней необходимости, например с пожилым родственником. Нет веской причины — плати штраф. Чтобы встретиться с кем-то на районе, люди одалживают друг у друга собак.

Для того чтобы выйти на улицу, нужно заполнить справку — написать, как тебя зовут, зачем и куда ты идешь. Это просто бланк без печати, его образец есть в СМИ. Его почти никто не заполняет, когда просто идет в магазин. Но если едешь в другой город — это обязательно. На дорогах много полицейских постов — тебя, скорее всего, остановят и проверят все документы.

В рабочие дни с 10:00 до 18:00 на улице есть движение, хотя и меньше, чем обычно. Работает только самое необходимое: аптеки и магазины. Заводы тоже имеют право работать. В магазинах и банкоматах всегда большие очереди. Люди стоят друг за другом на расстоянии 1,5–2 метра. В метро, автобусах и личном транспорте все в масках.

В городе полиции больше, чем обычно. Полицейские ездят по двое на мопедах или машинах. Ведут себя адекватно. Иногда разгоняют людей, которые отдыхают на общественных террасах дома, — это крыши для хозяйственного пользования, где можно сушить белье. Некоторым соседям это не нравится, и они жалуются в полицию.

Александра Сивцова