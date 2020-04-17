Студенты шести латвийских ВУЗов будут работать над решениями в борьбе с Covid-19

Студенты шести латвийских высших школ в течение двух недель будут стараться разработать решения для преодоления вызванного распространением Covid-19 кризиса в образовании, медицинском обслуживании и предпринимательстве. Об этом сообщает Рижский технический университет (RTU).
В проекте CrisisLab примут участие студенты Латвийского университета, Латвийской морской академии, Лиепайского университета, Вентспилская высшая школа, Рижский технический университет и высшая школа Turība.
В RTU сообщили, что в программе смогут участвовать учащиеся всех университетов Латвии.
Студенты совместно разработают и предложат инструменты и методы для улучшения процесса дистанционного обучения, заочного консультирования пациентов, замедления экономического кризиса и других проблем.
Руководитель программы CrisisLab Лиене Бриеде считает, что сегодня важно найти решение не только текущих проблем, но и проблем, о которых мы еще не знаем. Она указала, что в программе будут участвовать 40 000 студентов, которым предстоит быстро найти реальные и практические решения.
Подать заявку об участии в программе можно до 18 апреля на сайте www.crisislab.lv.
Студенты будут разбиты на команды, им будут помогать менторы и эксперты. Авторы лучших решений получат денежные призы. Общий призовой фонд - 20 000 евро.
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