Студенты шести латвийских ВУЗов будут работать над решениями в борьбе с Covid-19

В проекте CrisisLab примут участие студенты Латвийского университета, Латвийской морской академии, Лиепайского университета, Вентспилская высшая школа, Рижский технический университет и высшая школа Turība.

В RTU сообщили, что в программе смогут участвовать учащиеся всех университетов Латвии.

Студенты совместно разработают и предложат инструменты и методы для улучшения процесса дистанционного обучения, заочного консультирования пациентов, замедления экономического кризиса и других проблем.

Руководитель программы CrisisLab Лиене Бриеде считает, что сегодня важно найти решение не только текущих проблем, но и проблем, о которых мы еще не знаем. Она указала, что в программе будут участвовать 40 000 студентов, которым предстоит быстро найти реальные и практические решения.

Подать заявку об участии в программе можно до 18 апреля на сайте www.crisislab.lv.

Студенты будут разбиты на команды, им будут помогать менторы и эксперты. Авторы лучших решений получат денежные призы. Общий призовой фонд - 20 000 евро.