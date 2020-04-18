Аллергия на пыльцу! Что делать?

Может начаться в любом возрасте

В наши дни наблюдается усиление проявлений аллергии во всех возрастных группах. У большинства людей проблемы начинаются уже в детстве. У младенцев чаще всего встречается аллергия на различные продукты. В возрасте 3-4 лет эти симптомы исчезают, и тогда появляется аллергия на шерсть домашних животных, домашнюю пыль или пыльцу.

"Однако полиноз может проявиться впервые и во взрослом возрасте, – говорит врач. – Вдруг одним весенним днем человек начинает чихать, у него слезятся глаза. Иногда начало полиноза тесно связано с другими событиями – например, была вирусная инфекция, воспаление, человек принимал антибиотики, и после этого у него начались симптомы аллергии на пыльцу. Иногда аллергические симптомы впервые появляются после сильного стресса, умственного перенапряжения. Такие состояния уже сами по себе перегружают организм, и в какой-то момент иммунная система начинает реагировать на такую обычную вещь, как пыльца, как на своего "врага", вырабатывает против нее антитела, и в результате начинается аллергия".

На всемирных конгрессах аллергологи все чаще говорят о том, что одна из причин, почему у людей все чаще появляются различные аллергические реакции, заключается в том, что современный человек постоянно находится в слишком стерильной среде. В таких условиях иммунной системе больше не нужно бороться с инфекциями, и от "скуки" она начинает вырабатывать антитела на вполне обычные вещи, в том числе на пыльцу. Аллерголог Цируле также добавляет, что в большинстве случаев полиноз – это все-таки болезнь молодых.

Пока иммунная система активна, способна реагировать, она вырабатывает антитела против аллергенов.

А вот во второй половине жизни, после 40-50 лет, она уже не реагирует столь бурно и аллергические реакции спонтанно затухают. Таким образом, полиноз также бывает самоограничивающимся.

Как защититься от пыльцы?

Обычно пациентам с полинозом рекомендуют избегать аллергенов – пыльцы. Это не простая задача, но нет ничего невозможного. С 2003 года в Латвии проводится мониторинг цветочной пыльцы и определение ее концентрации в воздухе. Зная это, человек, у которого диагностирована аллергия на цветочную пыльцу, может своевременно начать прием лекарств от аллергии. Еще доктор Цируле рекомендует в солнечную, теплую и ветреную погоду носить большие солнечные очки, и тогда пыльца не будет лететь прямо в глаза. Выходя на улицу, можно смазать нос какой-нибудь мазью, содержащей вазелин, чтобы между слизистой и вдыхаемой пыльцой образовался барьер. По возвращении домой лучше сразу принять душ. Нос нужно несколько раз в день полоскать морской водой, которая продается в аптеках.

О лекарствах от полиноза

Как поясняет Цируле, во время аллергии в организме вырабатывается особое вещество – гистамин, которое вызывает аллергические симптомы, поэтому необходимо принимать антигистаминные лекарства.