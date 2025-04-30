Анатолий Белый выступит в Риге: "Отлично понимаю, что в России жить больше не могу"

30 апреля в здании Рижской еврейской общины (ул. Сколас, 6) будет показан фантасмагорический перформанс по роману Артура Соломонова "Натан". На сцене выступят известный актер Анатолий Белый и легендарный певец, лидер группы "Телевизор" Михаил Борзыкин. Накануне поездки в страны Балтии портал Limon.ee созвонился с актером.
- Уже на следующей неделе (29 апреля - Таллинн, а 30 апреля - Рига) вы приезжаете в Таллинн, где представите эстонской публике спектакль "Натан". В одном из своих недавних интервью вы сказали, что отнесли бы этот перформанс к жанру "дичь". Почему?
- Да, вы правы. Уже 29 апреля мы сыграем в Таллинне фантасмагорический перформанс под названием "Натан". Я бы не назвал это спектаклем, потому что это не спектакль в том классическом виде и понимании, к которому мы привыкли. "Натан" - это действительно некий театрально-роковый перформанс.
Помимо меня - актера, который разыгрывает текст Артура Соломонова, - на сцене также присутствует фронтмен легендарной группы "Телевизор" Михаил Борзыкин. Он будет исполнять песни группы 90-х годов: "Заколотите подвал" и "Твой папа - фашист", которые не только совпадают с эмоциями и смыслами "Натана", но и, к сожалению, как калька легли на сегодняшний день.
Если же вы прицепились к слову "дичь", то, конечно, это было сказано образно: на сцене будет представление совершенно фантасмагоричного, абсурдного, сатиричного, гомерически смешного и горького романа Артура Соломонова "Натан". Это как бы и не читка, и не спектакль. Это что-то среднее. Поэтому я и назвал этот перформанс некой "дичью".
По степени абсурдности, фантасмагоричности - это, конечно, полное совпадание с сегодняшним днем. С миром, который полностью сошел с ума, катится черт знает куда, где попраны все моральные и нравственные ценности, где цинизм запредельный. Всем сегодня правит зло и безнаказанно делает то, что хочет. Никто не может ему противостоять, все стыдливо опускают головы и не знают, ответа на самые простые и четкие вопросы…
- Как думаете, как публика в Таллинне воспримет "Натана"? Есть ли у вас особые ожидания от встречи с эстонской аудиторией?
- Никаких ожиданий нет. Правильнее всего - не строить никаких ожиданий, потому что каждый раз это все равно с чистого листа. Но повторюсь: тема романа и то, как он написан, настолько актуальны! Соломонов написал "Натана" до 2022 года, в 2021-м, по-моему. И как художник, остро чувствующий время, он предвидел те трагические события, которые произошли в 2022 году. Соломонов предвидел эту войну, это вторжение и описал в своем романе. Поэтому это все настолько актуально для всех нас. И я думаю, что русскоязычным зрителям, которые придут к нам в Таллинне, это, конечно же, тоже будет очень-очень близко.
Я не знаю... За всю аудиторию я сказать не могу. А вдруг там придет какое-то количество "ваты"? И, может быть, эта "вата" устроит нам провокацию? Ну откуда мы знаем? Это невозможно предугадать. Посмотрим. Мне самому интересно. Это такой челлендж.
- 29 апреля вы выступаете в Таллинне, 30-го - в Риге, а 1 мая - уже в Вильнюсе. Три дня и три города. Как вы справляетесь с таким ритмом?
- Это уже привычка. Я для себя уже давно сформулировал одну вещь: самая главная черта актера - это огромное количество энергии. Если человек не обладает большим количеством энергии, он рано или поздно сдувается на этой дистанции. Пока моя энергия бьет ключом. Уже не так, конечно, как в 20-30 лет, но она есть. Так что да, это уже привычка организма: спать в самолетах, спать мало, спать, где придется, отдыхать, где придется, переезжать с места на место.
Сейчас еще график не такой загруженный, как это бывало раньше. Поэтому - нормально... Тем более, что вот эта неизвестность: как новое произведение воспримут в разных странах, дает энергию, силы и некий азарт. Нет такого: "Ой, куда-то мы опять едем. Ой, мама, как я это выдержу?". Напротив, есть азарт.
- Вы - человек узнаваемый. Когда поклонники подходят к вам на улице с просьбой о фото или автографе - это больше радует или утомляет?
- Скажу, не кривя душой: если подходят ненавязчиво, интеллигентно, то, конечно, это приятно, что тут скрывать! Я не буду ханжить и говорить: "Ой, как мне это все надоело". Главное - чтобы поклонники, так сказать, не нарушали целостность моей территории. Если вторжение уже совсем какое-то панибратское или чересчур - это, конечно, не очень. Но такое происходит очень редко. В основном люди говорят о том, что узнали меня и им очень приятно. И мне - тоже.
- Вы сейчас живете в Израиле. Трудно ли было освоиться, начать жизнь с чистого листа? Есть ли какие-то вещи, которых не хватает?
- Ситуация, по которой я оказался в Израиле, настолько мощная, и отъезд из России был настолько стопроцентно решенным и бесповоротным, что это дало энергию и силу, чтобы здесь уживаться. У меня, честно вам скажу, более выгодное положение по сравнению, может быть, с каким-то количеством других людей. У меня в Израиле давно живут родители, здесь моя родная сестра, два двоюродных брата, племянники, племянницы и и так далее. Здесь такая большая наша коалиция.
Я приехал в город Нетания, который расположен на берегу моря. От моей квартиры до моря - семь минут ходьбы, до мамы - десять минут езды на машине. Сестра, моя семья - все рядом. Все живы, слава Богу, и здоровы. Мне этот город, конечно же, знаком. Я приезжал сюда в качестве туриста и с детьми, когда они были маленькие, а сейчас я здесь как полноправный гражданин.
И я вам скажу, что почти ни о чем не жалею. Есть, конечно, два-три больных места, но я не буду говорить какие: не собираюсь здесь раскрываться и рвать на себе тельняшку. Но вы сами понимаете, что да, ровно в 50 лет я поменял жизнь, и это было непросто.
Но такое количество помощи, любви, поддержки, которое я получил в Израиле с первых шагов от своих родных, просто людей, новых друзей. Это такая огромная волна, что на ней я, как серфингист, до сих пор качу и отдаю взамен все, что могу: и любовь свою, и дружбу. В Израиле еще такое количество солнца (смеется) - это тоже огромная поддержка настроения, и витамин D захлестывает. Поэтому, несмотря на все трудности, на все то, что происходит в Израиле, на перемены в своей жизни, мне кардинально хорошо! И во многом открылись какие-то новые горизонты, проекты, которые в Москве уже были бы, конечно, невозможны. И я отлично понимаю, что в России жить больше не могу, не буду - это просто физически невозможно! Это такие большие ножницы, которые отрезали меня и дали толчок в новую жизнь.
- Мир все чаще напоминает ленту тревожных новостей: жестокость, неопределенность. И на этом фоне особенно остро хочется тепла, смысла и чего-то настоящего. О чем мечтаете вы?
- Любимое выражение - горизонт планирования... Горизонт планирования сейчас минимальный. Вот сегодня (23 апреля. - Прим. ред.) у нас неожиданно был обстрел севера, а завтра я туда еду с концертом. Черт его знает, как бы… Сама жизнь, сегодняшняя картина мира так ограничила твой горизонт планирования, что ты живешь здесь и сейчас. И это совсем другие, конечно, условия: меняется восприятие, мироощущение и в принципе твоя жизнь. И я живу действительно в большей степени сегодняшним. У меня растут дети, и за них дико тревожно. Сейчас мы уже подумываем об их дальнейшей судьбе: как, что, куда?
Вот когда ты занят такими очень простыми вещами, то они как-то приземляют и не дают твоему мозгу улететь в какие-то тартарары. Довольно конкретные, очень простые человеческие вещи не дают сойти с ума от всего, что происходит вокруг.
Но мечта только одна у меня (вздыхает). Она, знаете, такая иллюзорная, но тем не менее я ее все равно повторяю: нужно, чтобы был мир. Единственное, что хочется - чтобы прекратились войны. По крайней мере вот эти две большие войны, которые сейчас идут и косвенно связаны с моей жизнью. Так хочется, чтобы они закончились, чтобы люди перестали убивать друг друга.
Но я понимаю, что это огромная иллюзия и миром правят бабло, циничные дельцы, у которых нет ни души, ни совести, ни сердца! Им плевать на миллионы людей. Они просто безумцы! И сегодня они правят... Надо принять это, хотя очень тяжело это сделать. Но с этим как-то надо жить и - да, ограничиваться тем, что ты можешь. Как говорится: "Делай что должен, и будь что будет". По-другому уже никак.
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