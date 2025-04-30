Анатолий Белый выступит в Риге: "Отлично понимаю, что в России жить больше не могу"

Но такое количество помощи, любви, поддержки, которое я получил в Израиле с первых шагов от своих родных, просто людей, новых друзей. Это такая огромная волна, что на ней я, как серфингист, до сих пор качу и отдаю взамен все, что могу: и любовь свою, и дружбу. В Израиле еще такое количество солнца (смеется) - это тоже огромная поддержка настроения, и витамин D захлестывает. Поэтому, несмотря на все трудности, на все то, что происходит в Израиле, на перемены в своей жизни, мне кардинально хорошо! И во многом открылись какие-то новые горизонты, проекты, которые в Москве уже были бы, конечно, невозможны. И я отлично понимаю, что в России жить больше не могу, не буду - это просто физически невозможно! Это такие большие ножницы, которые отрезали меня и дали толчок в новую жизнь.