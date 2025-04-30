"В жизни, как и в лесу, можно заблудиться", - так начала свой рассказ о вкусе жизни в разном возрасте на форуме Līdere лайфстайл-блогер Уна Улме. Она рассказала, что находилась в созависимых отношениях, но смогла выбраться из этой ямы, и поделилась своими рецептами лучшей жизни.
"Недаром говорят, что чем глубже лес, тем больше деревьев. Давайте представим себя в этой чаще - куда ни пойди, везде тупик. Какие чувства вас охватят? Страх? Бессилие? Обреченность?
Я жила с этими чувствами более 10 лет. А самым тяжелым моим падением был буквально удар лицом об асфальт. Смешивание алкоголя с антидепрессантами. Причиной стали созависимые отношения.
Когда живешь чужой жизнью, зависишь от настроения другого человека, от его привычек - особенно плохих... Я помню те долгие ночные часы, когда я сидела на подоконнике и ждала, когда муж вернется домой после очередного приключения. Так жить нельзя, но и уйти так нельзя... Вместо этого я отомстила, сама завела роман. Я думала, это поможет, что все разрешится само собой. Но этого не произошло", - начала свою историю Уна Улме.
После этого начала рушиться ее карьера. У Уны было много свободного времени, которое она использовала не для самосовершенствования, а для саморазрушения. Вихрь вечеринок и веселья. Алкоголь как анестезия от всех проблем.
"Я очень заботилась о своей внешности, но не могла принять свое тело. Я весила 50 килограммов, но пошла к пластическому хирургу, чтобы удалить целлюлит, - описывает то время Уна. - Чем ниже была моя самооценка, тем больше внимания я уделяла своей внешности..."
Видео: Выступление Уны Улме
В прошлом году, 17 мая 2024 года, в выставочном центре на Кипсале прошло седьмое мероприятие по развитию и вдохновению Forums LĪDERE. На сегодняшний день мероприятие собрало наибольшее количество участников очно - более 3000 активных латвийских женщин, - что сделало его одним из крупнейших мероприятий такого рода в странах Балтии. В преддверии восьмого форума, который состоится 16 мая, мы предлагаем вспомнить все вдохновляющие лекции!
Галереи: Форум Līdere с 2020 по 2024 год
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