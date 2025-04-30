"Недаром говорят, что чем глубже лес, тем больше деревьев. Давайте представим себя в этой чаще - куда ни пойди, везде тупик. Какие чувства вас охватят? Страх? Бессилие? Обреченность?

Когда живешь чужой жизнью, зависишь от настроения другого человека, от его привычек - особенно плохих... Я помню те долгие ночные часы, когда я сидела на подоконнике и ждала, когда муж вернется домой после очередного приключения. Так жить нельзя, но и уйти так нельзя... Вместо этого я отомстила, сама завела роман. Я думала, это поможет, что все разрешится само собой. Но этого не произошло", - начала свою историю Уна Улме.