Раймонд Паулс о музыкантах: "Петь уже никто не умеет, все читают рэп"

Героями передачи стали не только шеф-повар Лаурис Алексеев, но также Раймонд Тигулс и Раймонд Паулс.

Тигулс - латвийский композитор, музыкант и продюсер, известный эмбиентной и электронной музыкой, а также различными проектами, такими как Moonlight Sound Design и De Angelis. Тигулс также организовал концерты в Тигулькалнсе, куда он каждый год приглашает своих друзей и единомышленников по музыке.

"Я слышал о нем, что он увлекается музыкой. Я подумал, вот еще один несчастный человек", - сказал Паулс о Тигулсе, подчеркнув, что считает его профессиональным музыкантом с заметными успехами и редким мелодическим талантом.

"Хотел бы я, чтобы у нас было больше таких интеллигентных людей, а не, как их называют сегодня, рэперы. Такое смешное у них название, петь уже никто не умеет, все читают рэп", - добавил легендарный композитор.

Относительно музыкального фестиваля Тигулса, который состоится 7 июня, Паулс с юмором заявил: "Он уже крупный собственник, кулак. Главное, чтобы была хорошая погода".