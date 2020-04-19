В Эстонии к аппаратам ИВЛ подключены 10 пациентов с Covid-19. Число погибших выросло до 40

По состоянию на утро воскресенья госпитализация из-за нового коронавируса требовалась 125 пациентам, 10 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

Из больниц выписаны 164 человека.

За минувшие сутки от вируса скончались 86-летний и 83-летний мужчины.

За сутки в Эстонии взято 730 проб, из них позитивными оказались 2,2% - 16 проб. Всего в стране сделано 40 333 теста, из них позитивными были 1528, то есть 3,8%.