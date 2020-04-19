В Эстонии к аппаратам ИВЛ подключены 10 пациентов с Covid-19. Число погибших выросло до 40

Из проанализированных за минувшие сутки проб на коронавирус позитивными в Эстонии оказались 16, скончались два пожилых пациента. Общее число жертв коронавируса в стране выросло до 40 человек.
По состоянию на утро воскресенья госпитализация из-за нового коронавируса требовалась 125 пациентам, 10 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.
Из больниц выписаны 164 человека.
За минувшие сутки от вируса скончались 86-летний и 83-летний мужчины.
За сутки в Эстонии взято 730 проб, из них позитивными оказались 2,2% - 16 проб. Всего в стране сделано 40 333 теста, из них позитивными были 1528, то есть 3,8%.
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