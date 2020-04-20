COVID-19: насколько по-разному пандемия влияет на мужчин и женщин. И почему

Так вот, так называемый локдаун уже стоил работы огромному числу людей, и экономике многих стран угрожает рецессия.

Но и в безработице мужчины и женщины не равны. Обстоятельства этого, правда, действительно уникальны и, по словам Тертилт, отличаются от типичной рецессии.

В США в марте потеряли работу 1,4 млн человек, что стало крупнейшим всплеском, начиная с 1975 года. Женщины пострадали больше - безработица выросла на 0,9% (у мужчин - на 0,7%).

Необычность нынешнего кризиса, помимо прочего, состоит в том, что обычно при рецессии от безработицы больше страдают мужчины - потому что в основном именно они работают в тех сферах производства, которые тесно связаны с экономическими циклами - например, в строительстве или промышленности.

Женщины, напротив, больше заняты в таких отраслях, как здравоохранение и образование.

Но сейчас на трудоустройство влияют иные факторы. Один из них - являетесь ли вы ключевым или важным работником.

Коллектив ученых под руководством Тертилт считает ключевыми работников в сферах здравоохранения, транспорта, силовых структур (полиции), сельского хозяйства, рыболовства, лесного хозяйства, техобслуживания и ремонта.

Согласно этой классификации, в важных отраслях работает 17% женщин и 24% мужчин.

Второй серьезнейший фактор - имеют ли люди возможность работать из дома, "на удаленке". Понятно, что если бизнес-аналитик вполне способен работать дистанционно, то бармен - нет.

Тертилт обнаружила, что среди мужчин больше тех, кто имеет возможность работать из дома - 28% (22% среди женщин).

"Если вдуматься, то это неудивительно: очень много женщин работает в ресторанах, в сфере туризма. Но по всему миру рестораны и бары закрыты, и почти никто не путешествует".

Закрытие на время карантина тех предприятий, персонал которых не может работать дистанционно, ударило прежде всего по женщинам Getty Images

"С точки зрения экономических перспектив, под удар прежде всего попадают низкооплачиваемые, молодые представительницы рабочего класса", - комментирует Наташа Мудхар, исполнительный директор и соучредитель The World We Want, организации, называющей себя глобальным движением, деятельность которого направлена на достижение сформулированных ООН целей в области устойчивого развития.

Разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами усугубляет неравенство: женщины не только быстрее теряют работу, но они и получают за нее меньше.

В США женщины зарабатывают только 85% от того, что зарабатывают мужчины. В Австралии эта цифра равна 86%, а в Индии - 75%.

Дело еще более ухудшается в отношении женщин определенных рас и национальностей: например, в США черные женщины зарабатывают на 21% меньше, чем белые.

В еще худшем положении родители-одиночки. В США таких, по данным Тертилт, 20 млн, и три четверти из них - женщины.