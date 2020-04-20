Врач из "Гайльэзерс": в спецзащите можно выдержать пару часов. Пить, есть, ходить в туалет - нельзя

"Гайльэзерс" на данный момент является центральным медучреждением для пациентов с Covid-19.

В обычные дни доктор Озолиня работает в дневном стационаре отделения неврологии, но распространение коронавируса все изменило - сейчас она трудится в отделении для пациентов с Covid-19, которые имеют ряд сопутствующих заболеваний.

"Меня не интересует, кто ты, как сюда попал. Меня волнует, будешь ли ты стоять со мной посреди костра и не сбежишь ли при этом", - такими словами медик иллюстрирует ситуацию.

По ее словам, в отделении весь медперсонал находится в специальной защите, в облегающих костюмах.

"В них можно выдержать часа три-четыре, потом начинается обезвоживание организма. Находясь в отделении, нам нельзя есть, пить, ходить в туалет - надо выдержать", - рассказала врач. По ее словам, работая с пациентами с Covid-19, никто не делит обязанности - врач может выполнять обязанности санитара.

"Если я сюда зашла, то мне надо и выполнить свои функции как специалисту, и покормить пациента или же поменять памперс. Все для того, чтобы как можно меньше людей и максимально короткое время находились в палате", - рассказала врач.

ФОТО: пресс-фото

​"Я не могу сказать, почему я здесь. [...] Есть какой-то код в словах пациента "Спасибо, доктор!", что-то в них закодировано - то, что дает нам силы идти к следующему", - призналась медик. Вдохновение ей дают работа, свежий воздух, физическая активность и музыка.

ФОТО: пресс-фото

Видео: Сюжет о работе больницы "Гайльэзерс"