Суд подтвердил причастность Rīgas satiksme к картелю по закупке "нановоды"

Rīgas Satiksme может обжаловать постановление окружного суда в течение месяца.

И.о. председателя Совета по конкуренции Янис Рачко заявил, что постановление Административного окружного суда должно стать для Рижской думы и муниципальных предприятий, в частности, Rīgas Satiksme поводом улучшить эффективность управления и устранить риски искажения конкуренции.

Напомним, в 2019 году Совет по конкуренции констатировал, что несколько предприятий с активным участием заказчика осознанно искажали конкуренцию в двух ценовых опросах Rīgas Satiksme, которые проводились с 2012 по 2014 год на общую сумму более 800 тысяч евро.

Опросы проводили для закупок нанотехнологических химических средств.

По этим закупкам претенденты взаимно согласовывали условия участия, договаривались о победителе, выполняли другие согласованные действия по подготовке решений, соответствующие признакам запрещенного соглашения.

Заказчик, Rīgas Satiksme, участвовал в запрещенном соглашении, занимаясь согласованием предложений, и был информирован о заранее установленном победителе и подаче заявок для прикрытия.

"Дело о нановоде" председатель Совета по конкуренции Скайдрите Абрама охарактеризовала словами "имитация конкуренции и никакое управление".

"Должностное лицо заказчика и шесть претендентов в сделках картеля разорили кошельки рижан почти на миллион евро. Это очень грубый и отрицательно оцениваемый поступок не только с точки зрения конкуренции, но и в качестве отношения муниципального предприятия к доверенным общественным средствам", - сказала она.