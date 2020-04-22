В Вецмилгрависе произошла утечка бензина

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) сообщила агентству LETA, что в среду в 5:05 поступил вызов на улицу Лайвиниеку, где на эстакаде для заправки топливом из цистерны бензовоза вылилось топливо. Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали, что с территории уже самостоятельно эвакуировались 11 человек.

В сотрудничестве с работниками предприятия, спасатели незамедлительно организовали перекачивание топлива из поломанной цистерны в резервуар, а разлитый бензин (площадь примерно 20 кв.м), собрали при помощи абсорбента.

В резервуар перекачано около 5000 литров бензина, работы продолжаются.

Информация о происшествии передана Государственной службе окружающей среды.