В России предотвратили массовое убийство в школе

У юноши 2001 года нашли и изъяли охотничье ружье с патронами, два ножа, аммиачную селитру и инструкцию по изготовлению взрывных устройств.

Как заявили в ФСБ, что задержанный и свидетели дали признательные показания о подготовке нападения на школу, сообщает "Интерфакс".

В отношении 18-летнего юношу возбужденно дело по статье за подготовку убийства двух и более человек опасным способом.