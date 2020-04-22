Ср, 22.04.2020
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В России предотвратили массовое убийство в школе

Полиция в Крыму.

ФОТО: Sergei Malgavko / Sergei Malgavko/TASS

Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации сообщила, что задержала юношу, который планировал массовый расстрел в школе в Тюменской области. 

У юноши 2001 года нашли и изъяли охотничье ружье с патронами, два ножа, аммиачную селитру и инструкцию по изготовлению взрывных устройств.

Как заявили в ФСБ, что задержанный и свидетели дали признательные показания о подготовке нападения на школу, сообщает "Интерфакс". 

В отношении 18-летнего юношу возбужденно дело по статье за подготовку убийства двух и более человек опасным способом.

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