В России предотвратили массовое убийство в школе

Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации сообщила, что задержала юношу, который планировал массовый расстрел в школе в Тюменской области.
У юноши 2001 года нашли и изъяли охотничье ружье с патронами, два ножа, аммиачную селитру и инструкцию по изготовлению взрывных устройств.
Как заявили в ФСБ, что задержанный и свидетели дали признательные показания о подготовке нападения на школу, сообщает "Интерфакс".
В отношении 18-летнего юношу возбужденно дело по статье за подготовку убийства двух и более человек опасным способом.
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