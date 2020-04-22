"Могильный холод от мертвой матери": Божена Рынска высказалась о счастливом родительстве

Недавно на Божену набросились комментаторы с замечаниями, что она не уделяет все свое время малютке, а позволяет себе проводить время в свое удовольствие тоже.

Речь шла о недавней публикации светской львицы, в которой она похвасталась, как "маялась дурью" весь день, делая косплеи для популярного ныне проекта "Изоляция". Пост она сопроводила фотографией результата:

Как рассказала Рынска, после этого она получила множество комментариев из серии "Не устала - не мать". На это блогер подробно рассказала, как она смотрит на материнство в целом:

"Моя роль в семье чуть более папская. Я обеспечиваю выживание: зарплату няне, еду и памперсы ребенку, дорогие визиты врача",

- призналась она, добавив, что добывает все детские вещи - от коляски до одежды.

По признанию Божены, в первую очередь она должна следить за своим состоянием - не быть раздраженной, быть веселой, готовить поесть няне и кормить ее.

"Я должна побороть приступы депрессии, чтобы ребенок не чувствовал могильного холода от мертвой матери", - пояснила она.

Как заметила блогер, когда счастлива она, то и дочь ведет себя спокойно - в тот день, когда мама творила косплеи, девочка совсем не скандалила - "ни колик, ничего".

Из этого Рынска сделала вывод о том, что "счастливая мама = спокойная дочь".

Напомним, дочь Божены появилась на свет 5 марта - ее родила суррогатная мать. По словам женщины, отцом является ее покойный муж Игорь Малашенко, совершивший самоубийство год назад.