"Могильный холод от мертвой матери": Божена Рынска высказалась о счастливом родительстве

Светская обозревательница и блогер Божена Рынска ведет открытое материнство, то и дело, показывая в социальных сетях новорожденную дочь и рассказывая о своих буднях и правилах в роли матери.
Недавно на Божену набросились комментаторы с замечаниями, что она не уделяет все свое время малютке, а позволяет себе проводить время в свое удовольствие тоже.
Речь шла о недавней публикации светской львицы, в которой она похвасталась, как "маялась дурью" весь день, делая косплеи для популярного ныне проекта "Изоляция". Пост она сопроводила фотографией результата:
Как рассказала Рынска, после этого она получила множество комментариев из серии "Не устала - не мать". На это блогер подробно рассказала, как она смотрит на материнство в целом:
"Моя роль в семье чуть более папская. Я обеспечиваю выживание: зарплату няне, еду и памперсы ребенку, дорогие визиты врача",
- призналась она, добавив, что добывает все детские вещи - от коляски до одежды.
По признанию Божены, в первую очередь она должна следить за своим состоянием - не быть раздраженной, быть веселой, готовить поесть няне и кормить ее.
"Я должна побороть приступы депрессии, чтобы ребенок не чувствовал могильного холода от мертвой матери", - пояснила она.
Как заметила блогер, когда счастлива она, то и дочь ведет себя спокойно - в тот день, когда мама творила косплеи, девочка совсем не скандалила - "ни колик, ничего".
Из этого Рынска сделала вывод о том, что "счастливая мама = спокойная дочь".
Напомним, дочь Божены появилась на свет 5 марта - ее родила суррогатная мать. По словам женщины, отцом является ее покойный муж Игорь Малашенко, совершивший самоубийство год назад.
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