Пьяный житель Кенгарагса разгуливал по Риге с пистолетом

Очевидцы сообщили, что по улице Вишкю разгуливает мужчина с предметом, похожим на пистолет. На место незамедлительно отправились патрульные, но подходящего под описание человека не встретили.

Полицейские оперативно выяснили личность мужчины и отправились к нему домой в Кенгарагс. Мужчина был нетрезв, степень опьянения оценивалась примерно в три промилле.

В ходе осмотра полицейские обнаружили газовый пистолет - на время расследования оружие изъяли. Мужчину в административном порядке задержали и доставили в Кенгарагский участок Госполиции.

На данный момент у полиции нет подтверждения, что газовый пистолет зарегистрирован. Идет выяснение всех обстоятельств. Задержанный судимостей не имеет.