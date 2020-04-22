Пьяный житель Кенгарагса разгуливал по Риге с пистолетом

Во вторник, 21 апреля, сотрудники Госполиции задержали мужчину - он разгуливал по Риге в нетрезвом виде с газовым пистолетом в руках, сообщает ведомство на своей странице в сети Facebook.
Очевидцы сообщили, что по улице Вишкю разгуливает мужчина с предметом, похожим на пистолет. На место незамедлительно отправились патрульные, но подходящего под описание человека не встретили.
Полицейские оперативно выяснили личность мужчины и отправились к нему домой в Кенгарагс. Мужчина был нетрезв, степень опьянения оценивалась примерно в три промилле.
В ходе осмотра полицейские обнаружили газовый пистолет - на время расследования оружие изъяли. Мужчину в административном порядке задержали и доставили в Кенгарагский участок Госполиции.
На данный момент у полиции нет подтверждения, что газовый пистолет зарегистрирован. Идет выяснение всех обстоятельств. Задержанный судимостей не имеет.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!