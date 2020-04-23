Данилан: крепкий иммунитет для некоторых может быть угрозой при Covid-19

"Сейчас утверждается, что в случае заражения коронавирусом, все повреждения лёгких возникают из-за слабого иммунитета. Знаете, это ещё надо доказать! Учёные до конца эту болезнь не изучили. Появляется всё больше исследований и данных. Надо ещё ждать, ведь ещё нет окончательного заключения.

Но есть предположение, что у кого, болезнь протекает очень тяжело и они даже умирают, иммунный ответ чрезвычайно крепок. Слышите?

Все эти коронавирусы попадают в лёгкие, и в лёгочную ткань сбегаются и иммунные клетки - нейтрофильные лейкоциты, моноциты и т. д. - и начинают там бить эти вирусы.

Но клетки иммунной системы иногда, особенно нейтрофильные лейкоциты - глупы! (..) Они бьют как по вирусу, так и по самой лёгочной ткани.

Тогда хотелось бы знать, кто убивает эти лёгочные ткани больше. В настоящее время наука ещё не сказала окончательного слова, нет ответа не создаёт ли чрезмерно крепкий иммунитет ещё большее зло.

Дорогие, возможно, что у многих людей иммунная система чересчур крепкая и ты, дурак, ещё даёшь ей всё, чтобы её укрепить!

Хорошо, давайте. Пока не доказано. Пока что это только размышления...

Те, кто говорят, что в случае коронавируса нужно есть чеснок, имбирь, чтобы укрепить иммунитет, ничего в медицине не понимают. Это бред, чеснок в иммунной системе ничего не поменяет", - поделился своим взглядом на эту тему во время лекции Zikurāts Анатолий Данилан.