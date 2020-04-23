Как в 42 выглядеть молодо и свежо? Отвечает "Дикий ангел" Наталия Орейро

Кожа как показатель здоровья

Всё же, небольшие мимические морщины у актрисы есть. Однако, как она сама отмечает, что они появились закономерно: "Мимика для меня важна". звезда не прибегала к помощи хирургов или к другим серьёзным косметологическим процедурам.

Орейро считает, что здоровый цвет лица, отсутствие морщин и акне можно достичь с помощью тщательного ухода: снятия макияжа перед сном.

Пошаговые действия перед сном:

смывание туши с помощью профессионального масла для снятия макияжа или натурального масла, например кокосового или миндального;

очищение кожи гелем, чтобы снять избыток масла с лица;

тоник для сужения пор;

ночной крем, крем для кожи вокруг глаз и губ.

Как минимум раз в месяц актриса наведывается к косметологу, к которому ходит ещё с тех пор, когда была подростком. Что она обычно делает? Либо чистку, либо процедуры с лазером. Помимо этого, именно косметолог подбирает ей нужную уходовую косметику.

Кроме того, у Наталии всегда с собой солнцезащитный крем.

"Крем с SPF 50 (а если очень солнечно, то с SPF 100) всегда со мной, в любое время года, в любой стране, — признавалась звезда. — Я стараюсь выбирать даже увлажняющие кремы с UV-фильтрами".

Здоровье волос

Тут без секретов – звезда периодически делает питательные маски, а в выходные обходится без укладок и действий с утюжком и феном.

Здоровое питание и плитка шоколада в день

После рождения сына Наталия набрала а 30 кг, однако за 2,5 года она смогла их скинуть без строгих диет.

Орейро начала контролировать, что есть и исключила всё мучное, жирное и сладкое, стала пить больше воды и сбалансированно питаться.По достижению цели, она начала разрешать себе есть шоколад, поскольку это её главная слабость – в день она съедает по плитке.

Главное в рационе звезды - преимущественно овощи. По её признанию, в холодильнике Орейро всегда найдётся место для сыра тофу, помидоров и тыквы. Мяса там не будет – Наталия уже около 20 лет его не ест.

Ежедневная активность

Наталия регулярно занимается спортом, в случае, если у неё нет времени на полноценное занятие, женщина отдаёт предпочтение йоге, танцам или езде на велосипеде.