Пт, 24.04.2020
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В чём польза костного бульона? Это - чистый источник коллагена!

Суп. Иллюстративное фото

ФОТО: pexels.com/jenvit keiwalinsarid

Костный бульон — это приготовленный на медленном огне крепкий бульон из костей (мясных, птичьих или рыбьих). После длительного кипячения, содержащиеся в них соединительная ткань и костный мозг, создают жидкость. Звучит не так уж и аппетитно, однако получившаяся жидкость — источник чуть ли не вечной молодости, пишет Harper’s Bazaar.

Питательность бульона зависти от того, сколько он варится. Чем дольше, тем лучше. Ценнее он становится из-за коллагена, главного белка соединительной ткани. Как пишет издание, костный бульон — это гастрономическая альтернатива инъекциям ботокса.

Чем старше мы становимся, тем тяжелее организму вырабатывать нужное количество коллагена естественным путём. Из-за этого возникают первые морщины на лице, хруст в суставах, а сами кости становится более хрупкими. 

Всем известные БАДы — животный коллаген в порошке, который советуют пить косметологи — это именно обработанные хрящевые и суставные ткани животных.

Как его готовить? 

Варить бульон советуют от 8 до 72 часов. 

Можно добавить морковь, лук, специи по вкусу. Готовая жидкость может стоять в холодильнике в стеклянных банках с крышками на протяжении 5−7 дней. Также можно его порционно заморозить.

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