Из-за ремонта на многих дорогах Латвии ограничено движение

В месте соединения Рижской окружной дороги и Юрмальского шоссе закрыт съезд по направлению с окружной дороги на Юрмалу, и по направлению с Юрмальского шоссе из Риги в Бабите. Жителям Бабите для выезда и въезда нужно использовать улицу Рожу. На Юрмальского шоссе организованы развороты - у границы Риги и у Пиньки. В отдельных местах установлено ограничение скорости до 70 км/ч.

Также сообщается, что на шоссе Вентпилс-Кулдига-Салдус (Р108) - от Вентспилса до поворота на Зирас протяженность ремонтных работ составляет около 20 километров. Там установлено шесть светофоров и на этом участке автоводителям предстоит провести полтора часа.

На отдельных участках Елгавского шоссе (А8) движение организовано по одной полосе в каждую сторону и установлено ограничение скорости до 70 км/ч.

Ограничения введены и на Видземском шоссе, на автодороге Рига-Эргли (Р4), на дороге Плоски-Зилупе-Шкауне-Эзерниеки (Р52), Дагда-Аглона (Р60) и Елгава-Тервете-Литовская граница (Р95).

Ранее RUS.TVNET публиковал карту ремонта дорог на 2020 год.