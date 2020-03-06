Карта: какие дороги отремонтируют в этом году

Ранее председатель правления LVC Янис Ланге сообщил, что финансирование на государственные автодороги в этом году будет на 1,2 млн евро больше, чем в 2019 году, и составит 250,5 млн евро.

"Приоритетом в этом году, как и в прошлом, будут дороги с интенсивным движением - главные государственные и региональные дороги. Работы будут проведены примерно в том же масштабе, что и в прошлом году, разница будет в источниках финансирования - в этом году только на шести объектах работы будут софинансироваться из фондов ЕС", - сказал Ланге.