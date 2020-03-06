Карта: какие дороги отремонтируют в этом году

На сайте предприятия по обслуживанию автодорог Latvijas Valsts ceļi (LVC) опубликована карта ремонта дорог. В общей сложности планируется привести в порядок 101 объект на главных государственных, региональных и местного значения дорогах. В том числе работы будут проведены на 42 мостах. Капитальные вложения коснутся 477 километров покрытия.
Карту ремонта автодорог можно посмотреть здесь.
Ранее председатель правления LVC Янис Ланге сообщил, что финансирование на государственные автодороги в этом году будет на 1,2 млн евро больше, чем в 2019 году, и составит 250,5 млн евро.
"Приоритетом в этом году, как и в прошлом, будут дороги с интенсивным движением - главные государственные и региональные дороги. Работы будут проведены примерно в том же масштабе, что и в прошлом году, разница будет в источниках финансирования - в этом году только на шести объектах работы будут софинансироваться из фондов ЕС", - сказал Ланге.
Самые масштабные работы предстоят на участке Видземского шоссе возле "Сените", на Лиепайском шоссе возле Салдуса, на Даугавпилсском шоссе у поворота на Скривери и на Елгавском шоссе.