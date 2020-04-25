ТОП советов, что подарить на смотрины

Наступило радостное событие - родился малыш. И родственники и близкие люди готовятся к смотринам и выбирают подарок, который будет уместен и порадует и родителей и новорожденного. "Мамин клуб" провёл опрос среди родителей и собрал ТОП идей для классного подарка на смотрины. Загляните в список - он поможет вам в трудном выборе!
- Подарочная карта в детский магазин или конверт с деньгами, чтобы родители сами купили малышу, что посчитают нужным. Очень практичный подарок!
- Подарочная карта в студию, где делают трёхмерные слепки ручек и ножек малыша. Кроха вырастет и спустя годы трудно будет поверить, что эти крошечные кулачки действительно принадлежали ему!
- Игрушки-тряпочки ручной работы для первых игр с малышом. С помощью них мама покажет новорожденному первые импровизированные спектакли, изображая простые короткие сценки. А ещё малыш привыкнет к ритуалу засыпания рядышком со своим мягким другом!
- Подарочная карта на лекции нужных специалистов, на консультацию по грудному вскармливанию или на процедуру послеродового восстановления. Это выражение заботы к маме, выносившей и родившей кроху и уж точно тронет её до глубины души!
- Персональная рамочка для первой фотографии с данными о росте, весе и времени рождения малыша. Молодые родители отводят для этой памятной вещицы самое почётное место на полочках.
- Сложенные фигурки из подгузников или просто упаковку подгузников хорошего качества - самый практичный подарок. Пусть он не останется на долгую память, но, несомненно, пригодится на все 100%!
- Персональный держатель для соски или "кормительные" бусы - чтобы кроха мог перебирать их, приложившись к маминой груди. На таких симпатичных штучках обычно составляется имя малыша. И эти бусинки привлекают его, надолго занимая внимание.
- Персонализированный альбом на первый год для фото и записей о развитии крохи. Любимая книжка счастливой мамы. Всё самое важное о малыше - здесь. И спустя годы это станет отличным поводом вспомнить золотое время!
- Тёплый пледик. Незаменимая вещь и для сна дома, и для долгих прогулок. Детям приятна мягкая фактура, приятно прикасаться к пушистой ткани - и засыпать в уюте и тепле.
- Каруселька или мобиль для коляски. Малыши могут подолгу наблюдать за яркими фигурками и засыпать под привычные приятные мелодии.
- Подарочную карту для первой фотосессии. Почти все молодые семьи устраивают фотосессии новорожденного или семейные фотосессии с ним - поэтому подарок точно не пропадёт!
Помните - подыскивая подарок на смотрины, важно выбрать именно нужную вещь. Такую, которая подойдёт вкусам и потребностям молодых родителей и их новорожденного крохи.
Наугад купленный костюмчик может не подойти по размеру, а игрушка оказаться неподходящей по возрасту или представлениям семьи.
Если сомневаетесь - не зазорно посоветоваться с ними! Главное, чтобы подарок был в радость!
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