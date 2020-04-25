Как действовать при наиболее распространенных травмах во время работ в саду?

Природа просыпается, а вместе с ней и желание жителей Латвии навести порядок в своем дворе или в саду. Особенно актуально это нынешней весной, когда многие из нас больше времени проводят дома или предпочитают самоизолироваться на даче или в деревенском доме.
Во время работ в саду важно помнить о безопасности – чтобы получить серьезную травму, вовсе не нужно работать с бензопилой или передвигать большие камни, ведь травму можно получить даже из-за мелкого камешка или травинки. Как избежать травм при работе в саду и что предпринять, если случается себя поранить, разъясняет фармацевт Euroaptieka Зане Мелберга.
Наиболее типичными травмами в саду являются резаные раны и царапины, повреждение пальцев, ушибы, растяжения, переломы и травмы глаз. Чаще всего их можно получить, если начать работу без соответствующей разминки, при неосторожном обращении с различными садовыми инструментами и из-за переоценки своих сил при выполнении работ.
"Даже если мы занимаемся садовыми работами регулярно, нельзя забывать, что точно так же, как при занятиях спортом, это физическая нагрузка, к которой нужно подготовиться, чтобы не причинить себе вреда.
Перед началом работ всегда нужно убедиться в том, что садовая техника находится в рабочем состоянии, одежда и обувь подходят для выполнения работ, руки защищены перчатками, а глаза – защитными очками.
Тело нужно разогреть в соответствии с выполняемой работой: нужно потянуться, размять спину, бедра, руки и ноги, сделать вращающие движения тазом, шеей, плечами.
Если в теле есть какое-то слабое место, которое время от времени болит, например, спина или суставы, лучше всего перед началом работ смазать их согревающей мазью. При работе на открытом воздухе всегда нужно пользоваться солнцезащитным кремом.
Особенно важно это весной, когда солнце уже пригревает, кожа еще светлая, а меланин, который защищает ее от вредного солнечного излучения, еще не сформировался", – рекомендует фармацевт Euroaptieka Зане Мелберга.
Следует помнить о том, что во время работ в саду травмы может получить не только тот, кто их выполняет, но и находящиеся рядом люди. Нужно следить за маленькими детьми – они не должны находиться вблизи газонокосилки, пилы и другой садовой техники. Особенно опасна работа с триммером, когда травмы часто получают именно окружающие.
Рекомендации фармацевта Зане Мелберги при мелких царапинах и ранах:
- Перед обработкой раны нужно тщательно вымыть и продезинфицировать руки;
- Если царапина небольшая, рану и кожу вокруг нее следует сполоснуть чистой проточной водой и обработать антисептическим средством;
- Когда рана очищена, на нее можно нанести антибактериальную или заживляющую мазь, которая способствует процессу заживления и защищает пораженный участок от воспаления. Для обработки ран можно использовать мази, которые содержат экстракты лекарственных трав и йода.
- Если необходимо, после дезинфекции рану закрывают стерильной повязкой или наклеивают пластырь. Повязку или пластырь желательно каждый день менять, повторно обрабатывая рану заживляющей мазью.
Небольшие раны заживают примерно в течение недели. Если рана на следующий день воспаляется и в ее районе появляются боль, покраснение и отек, необходимо обратиться за помощью к врачу.
Травмы глаз
Глаза – самый сложный человеческий орган чувств, который необходимо беречь, используя защитные очки при выполнении даже самых мелких работ в саду, так как травмировать глаза достаточно легко, при этом с серьезными последствиями, вплоть до потери зрения.
Чаще всего глаза травмируются из-за попадания в них инородных предметов – камней, металлических частиц, песка и маленьких мушек, которые оказываются под веком или в уголке глаз.
Нередко поверхность глаза травмируется, если случайно ткнуть в него веткой или сухой травинкой.
Как поясняет фармацевт Зане Мелберга, при травме глаза нужно оценить, можно ли помощь оказать самому или нужно обращаться к врачу. В домашней аптечке полезно иметь капли для глаз, которые помогут промыть и успокоить слизистую оболочку глаза, но, если улучшений нет, следует обратиться за профессиональной помощью. Важно поврежденное место не тереть, чтобы не повредить поверхность глаза, и не пытаться вынуть инородное тело пальцами, особенно, если травма обширная. Глаз нужно закрыть чистой повязкой – марлей или носовым платком – и немедленно обратиться к медицинскому специалисту.
Если прождать несколько дней, глаз из-за инородного тела может нагноиться.
Ушибы и растяжения
Одним из наиболее распространенных видов травм во время работ в саду является ушиб, который, активно работая, можно получить в результате механического воздействия – из-за небрежного удара рабочим инструментом, падения или отскока.
На месте ушиба, как правило, возникает подкожная гематома, то есть синяк, может появиться отек и боль, особенно при прикосновении к ушибленному месту. Чтобы избежать ушибов, важно не терять бдительности, а также не выполнять одну и ту же работу в течение длительного времени, каждые полчаса отдыхать или менять занятие.
Растяжений можно избежать, как следует размявшись перед началом работ. Если не разогреть суставы, при большой нагрузке или слишком резких движениях можно получить растяжение связок. В легких случаях это растяжение, в более тяжелых – разрыв. Например, при посадке растений или прополке важно правильно приседать.
Лучше всего такие работы выполнять на корточках, на четвереньках или опираясь на колени, а не в наклоне.
Также можно использовать защитные наколенники, чтобы было удобнее полоть и сажать. Важно не переоценивать свои силы, работая с тяжестями – поднимать только то, что поднимать удобно! При подъеме тяжестей ноги всегда должны быть полусогнуты – тогда основную нагрузку возьмут на себя мышцы ног, а не спины.
План действий во всех случаях, когда получено растяжение или ушиб, одинаков, рассказывает фармацевт Зане Мелберга:
- Нужно критически оценить свое состояние и понять, что произошло. При незначительных ушибах можно продолжать работу, если ушиб сильный, следует ее прекратить.
- Необходимо немедленно сделать холодный компресс на ушибленное место. Холод уменьшает приток крови к травмированному месту, не позволяя образоваться воспалению и отеку. Если используется лед, его нельзя класть на открытую кожу – лед нужно завернуть в полотенце. Если льда под рукой нет, можно приложить обернутые полотенцем замороженные продукты, использовать охлаждающие аэрозоли, гели или мази с ментолом – эффект будет таким же. Желательная продолжительность холодного компресса – по 20 минут с интервалами. Холодные компрессы можно прикладывать в течение 24-48 часов после травмы.
- При холодном компрессе травмированное место должно быть приподнято, для этого под него нужно что-то подложить. Это будет стимулировать отток крови от травмированного места, и воспаление спадет быстрее. Важно наблюдать за травмированным местом и убедиться, что движения не затруднены, нет подозрений на перелом, смещение костей или разрыв связок.
- При растяжении травмированное место нужно легко перевязать фиксирующей повязкой, например, эластичным бинтом. Это повысит стабильность суставов и уменьшит приток крови, уменьшив синяк и боль. Важно повязку наложить так, чтобы она не была ни слишком тугой, ни слишком свободной – в травмированном месте со временем образуется отек, поэтому для того, чтобы уменьшить давление, эластичный бинт время от времени может отпустить свободнее и перевязать травмированное место вновь.
- Локально на травмированное место можно нанести противовоспалительный гель для уменьшения отека и синяка.
- Если боль сильная, смело можно принять обезболивающее средство, чтобы уменьшить неприятные ощущения.
Если после примененной терапии на следующий день не наступает улучшения и ситуация ухудшается, травмированное место нужно показать врачу, который назначит дальнейшие обследования и лечение.
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