Кенгарагс: мужчина уснул в ванной и загорелся

В конце недели в Кенгарагсе, в доме на улице Прушу, 9, некий 47-летний мужчина уснул в ванной и загорелся, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.
В интервью журналистам мать пострадавшего - Ольга, рассказала, что сын работает в монастыре под Елгавой. Он вернулся с работы и решил расслабиться. Прилег поспать в ванной, покурил, видимо, уснул и загорелся.
Пожарных вызвали соседи, до которых добрался запах дыма. Прибывшие на место сотрудники Службы неотложной медицинской помощи оказали мужчине первую помощь.
По словам соседей, мужчина имеет ряд зависимостей.
Видео: сюжет Degpunktā о происшествии в Кенгарагсе
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