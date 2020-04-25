Кенгарагс: мужчина уснул в ванной и загорелся

В интервью журналистам мать пострадавшего - Ольга, рассказала, что сын работает в монастыре под Елгавой. Он вернулся с работы и решил расслабиться. Прилег поспать в ванной, покурил, видимо, уснул и загорелся.

Пожарных вызвали соседи, до которых добрался запах дыма. Прибывшие на место сотрудники Службы неотложной медицинской помощи оказали мужчине первую помощь.

По словам соседей, мужчина имеет ряд зависимостей.

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