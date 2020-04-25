Сб, 25.04.2020
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Кенгарагс: мужчина уснул в ванной и загорелся

ФОТО: скриншот видео

В конце недели в Кенгарагсе, в доме на улице Прушу, 9, некий 47-летний мужчина уснул в ванной и загорелся, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3. 

В интервью журналистам мать пострадавшего - Ольга, рассказала, что сын работает в монастыре под Елгавой. Он вернулся с работы и решил расслабиться. Прилег поспать в ванной, покурил, видимо, уснул и загорелся. 

Пожарных вызвали соседи, до которых добрался запах дыма. Прибывшие на место сотрудники Службы неотложной медицинской помощи оказали мужчине первую помощь.  

По словам соседей, мужчина имеет ряд зависимостей. 

Видео: сюжет Degpunktā о происшествии в Кенгарагсе 

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