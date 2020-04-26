Рижская дума хотела купить систему бухгалтерии за 11 млн евро. Заведено уголовное дело

Ранее Nekā personīga сообщала, что 11-миллионная закупка фактически проходила без открытого конкурса. Авторы идеи уверяли, что все законно, однако

после того, как журналисты телепрограммы опубликовали расследование, подключились надзирающие инстанции и закупку остановили.

До конца года самоуправление Риги планировало сменить систему бухгалтерии. Задача сложная, подготовка к замене шла почти пять лет. А сейчас все остановлено, потому что над этим дорогостоящим проектом нависла тень коррупции.

Процедуру закупки новой бухгалтерской системы доверили Центру информационных технологий (ITC) РД, который в 2017 году организовал небольшую пилотную закупку на 42 тысячи евро. С целью убедиться, подойдет ли Департаменту финансов РД продукт Microsoft - Dynamics 365.

Система подошла.

И вместо того, чтобы объявить конкурс, в котором могли бы принять участие около десяти претендентов, ITC решил объявить закупку на услуги по разработке системы. Это было возможно, потому что государство и самоуправления могут приобретать IT-услуги без конкурса.

Вместо того, чтобы просто купить новую систему, в 2018 году Рижская дума заключила договор с We are dots о приобретении 96 тысяч человеко-часов стоимостью 11 миллионов евро.

После того как об этом узнали журналисты Nekā personīga, началось движение.

Бывший депутат РД Валтерс Бергс подал заявление в Бюро по надзору за закупками и обратился в Министерство по делам регионального развития и окружающей среды.

"Посмотрел сюжет и на следующий день обратился и в Бюро по надзору за закупками и в министерство, действия которого были пассивными - меня там направили в Бюро, где я уже был. Также я параллельно обратился в полицию", - рассказал Бергс.

В конце прошлого года полиция начала проверку, а 3 апреля она переросла в уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями.

Бюро по надзору за закупками пришло к выводу, что маленький конкурс на пилотную закупку и приобретение 96 тысяч человеко-часов за 11 миллионов - это все можно считать единой закупкой. А если не было конкурса, значит - обошли закон. Административное наказание применить нельзя за истечением срока давности.

Глава ITC Эрик Зегелис уволен. Сообщается, что он был единственным человеком, который принимал участие и нес ответственность за эту закупку новой системы.

Видео: Сюжет Nekā personīga о закупке бухгалтерской системы