Доплаты за работу в условиях Covid-19 получили сотни чиновников. В их числе - работники Центра госязыка

Как сообщает программа Латвийского телевидения De facto, 126 сотрудников Министерства иностранных дел получили прибавку около 25% от зарплаты, средняя сумма составила 349 на человека. МИД объясняет это нагрузкой на работников Консульского департамента после того, как многие страны закрыли границы. Если раньше за весь год поступало 3500 звонков, то из-за коронавируса и ситуации, когда надо было организовывать репатриации, столько звонков поступало каждый день.

В Минздраве - 19 человек, порядка 20-30% от зарплаты, в среднем 425 евро на человека. Бонус получили разного уровня руководители и специалисты, в основном те, кто работает в группе кризисного управления. Советник министра получил 40% от зарплаты, госсекретарь - 35%, восемь человек - 30%, еще четверо сотрудников - 20%, пять человек - 15% от зарплаты.

Получили прибавку и сотрудники Центра профилактики и контроля заболеваний. Всего 88 человек, обошлось это в 15 018 евро.

Прибавку получили 20 работников Минблага, а если считать с подведомственными учреждениями, то бонус получили 76 человек - общая сумма составила 19 146 евро. В среднем по 251 евро на человека.

Кстати, прибавку получили сотрудники, которые занимают руководящие посты.

В Госканцелярии бонус достался семи сотрудникам, в размере 30-50% от зарплаты.

В МВД прибавка досталась только двум сотрудникам - 30% от зарплаты, в Минкультуре - 11 сотрудникам, примерно плюс 30%.

Ряд высокопоставленных работников Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) получили прибавку в размере 30% от зарплаты.

Бонус получил Мартиньш Балтманис, глава группы по координации работу между разными инстанциями, начальник отдела Кризисного управления Каспар Друваскалнс, начальник Управления гражданской обороны Ивар Накуртс, специалист Рихард Миллерс, начальник VUGD - генерал Интар Зитанс и старший инспектор из Управления Гражданской обороны Вундер Зитанс.

(Примечание RUS.TVNET - судя по данным декларации должностного лица, Вундер Зитанс - не однофамилец, а сын генерала Зитанса).

Генерал Зитанс сказал, что получил премию за организацию удаленной работы.

Никакой прибавки к зарплате не планировало Минобороны, которое проводит закупки медицинских масок, а земессарги помогают пограничникам.

Минфин своим работникам бонусы выплачивать не планирует, исключение - подведомственная Служба госдоходов, где планируют прибавку к зарплате 32 сотрудникам, в размере от 13 до 54% от ежемесячной зарплаты. В апреле на это потратят 18 570 евро.

Минсообщения в марте оплатило сверхурочные 16 работникам (пять руководителей и 11 специалистов). Они работали в свое свободное время, помогали решить вопрос с возвращением латвийцев на родину и др.

В Минобразования доплаты за сверхурочные получили 32 сотрудника, и двое получили доплаты в размере 30% от зарплаты - работники Информационного центра, которым приходилось отвечать на увеличившееся количество звонков и писем.

В Минюсте доплату получили девять человек, и только шефы, в размере 30% от зарплаты. Бонус получила госсекретарь и заместитель. А еще и директор Центра госязыка и четыре руководителя структурных подразделений. За организацию удаленной работы, повышенные объемы переводов и переориентацию контроля за выполнением требований по нормам госязыка.