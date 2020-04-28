В Болдерае пьяный водитель врезался в частный дом
В Болдерае некий автоводитель, будучи в нетрезвом состоянии, врезался в частный дом. Последствия могли быть очень серьезными, сообщает программа телеканала TV3 Degpunktā.
Во второй половине дня субботы, черный автомобиль Audi A4 врезался в частный дом на улице Менцу, 3.
"Он как ехал оттуда [со стороны моста], так и заехал в дом. С самого утра катался по нашей улице и району", - рассказала местная жительница.
В результате ДТП никто из проживающих в доме не пострадал. Хозяйка была очень взволнована и не стала общаться с журналистами.
В салоне автомобиля находились два пассажира, один из которых получил травму головы.
39-летнего автоводителя задержали, в его крови обнаружили более одного промилле алкоголя. По факту происшествия заведено уголовное дело за управлением автомобилем в нетрезвом виде и без водительских прав.
Видео: Сюжет Degpunktā об автоаварии в Болдерае
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