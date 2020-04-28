Вт, 28.04.2020
Всякое было – и бандиты, и кризисы [] но всегда как-то выкручивались, машины отправляли в рейсы, зарабатывали хоть что-то. А сейчас вся отрасль может просто рухнуть. Александр Черкасов, исполнительный директор Ассоциации автоперевозчиков

В Болдерае пьяный водитель врезался в частный дом
Видео

ФОТО: скриншот видео

В Болдерае некий автоводитель, будучи в нетрезвом состоянии, врезался в частный дом. Последствия могли быть очень серьезными, сообщает программа телеканала TV3 Degpunktā. 

Во второй половине дня субботы, черный автомобиль Audi A4 врезался в частный дом на улице Менцу, 3. 

"Он как ехал оттуда [со стороны моста], так и заехал в дом. С самого утра катался по нашей улице и району", - рассказала местная жительница. 

ФОТО: скриншот видео

В результате ДТП никто из проживающих в доме не пострадал. Хозяйка была очень взволнована и не стала общаться с журналистами.

В салоне автомобиля находились два пассажира, один из которых получил травму головы. 

39-летнего автоводителя задержали, в его крови обнаружили более одного промилле алкоголя. По факту происшествия заведено уголовное дело за управлением автомобилем в нетрезвом виде и без водительских прав. 

Видео: Сюжет Degpunktā об автоаварии в Болдерае

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