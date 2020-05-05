ТОП советов, что подарить на смотрины

Наступило радостное событие - родился малыш. И родственники и близкие люди готовятся к смотринам и выбирают подарок, который будет уместен и порадует и родителей, и новорожденного. "Мамин клуб" провёл опрос среди родителей и собрал ТОП идей для классного подарка на смотрины. Загляните в список - он поможет вам в трудном выборе!