Вт, 28.04.2020
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Сексуальный эгоизм: плюсы мастурбации для женского здоровья

ФОТО: unsplash.com/Lana Abie

Ещё совсем недавно мастурбация считалась чем-то грязным и непристойным, утверждалось, что самоудовлетворение опасно для здоровья. Это вовсе не так: познание себя весьма полезно. Рассказываем, почему! 

  • Уменьшает стресс

Мастурбация - отличный способ улучшить настроение без привлечения другого человека и при минимуме усилий. Согласно некоторым данным, мастурбация также может помочь снизить и риск депрессии. 

  • Помогает наладить сон 

Исследования показывают, что самоудовлетворение может стать отличной альтернативой снотворному. Когда вы мастурбируете или занимаетесь сексом, ваше тело проходит через разные стадии. Например, в первой фазе - фазе возбуждения - частота сердечных сокращений и дыхания резко увеличивается, а мышцы напрягаются. В свою очередь, во время оргазма вы получаете разрядку, которая нередко сопровождается приятной усталостью.

  • Помогает понять себя лучше

Есть предположение, что женщины, которые самоудовлетворяются или пользуются секс-игрушками, тяжелее получают оргазм с партнёром. Исследования утверждают, что это никак не связано. Всё совсем наоборот - женщина может лучше понять себя, понять, что ей нравится, и рассказать об этом партнёру. 

  • Мастурбация может повысить либидо

Если вы уже долгое время не хотите секса, это не значит, что нужно опускать руки и прощаться со своей сексуальной жизнью. Сексологи уверяют, что мастурбация - это быстрый и эффективный способ повысить либидо.

"Я всегда советую мастурбацию клиенткам со сниженным либидо. Чем больше вы мастурбируете, тем чаще вам хочется секса с партнёром. Мастурбация вызывает сексуальные фантазии, пробуждает чувственность и помогает женщине почувствовать себя желанной", - говорит доктор Венди Трубоу.

  • Это полезно для сердца, а также улучшает здоровье

Некоторые исследования указывают на связь между испытанием большего числа оргазмов и снижением риска сердечной недостаточности, а также диабета второго типа.

Медики сходятся во мнении, что регулярные занятия сексом (или мастурбация) увеличивают уровень иммуноглобулина и лимфоцитов, которые помогают организму бороться с инфекциями.

  • Это безопасно!

Напоследок стоит отметить, что во время мастурбации нет никаких рисков заполучить бактериальную инфекцию или ощутить боль.

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