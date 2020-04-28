Сексуальный эгоизм: плюсы мастурбации для женского здоровья

Ещё совсем недавно мастурбация считалась чем-то грязным и непристойным, утверждалось, что самоудовлетворение опасно для здоровья. Это вовсе не так: познание себя весьма полезно. Рассказываем, почему!
- Уменьшает стресс
Мастурбация - отличный способ улучшить настроение без привлечения другого человека и при минимуме усилий. Согласно некоторым данным, мастурбация также может помочь снизить и риск депрессии.
- Помогает наладить сон
Исследования показывают, что самоудовлетворение может стать отличной альтернативой снотворному. Когда вы мастурбируете или занимаетесь сексом, ваше тело проходит через разные стадии. Например, в первой фазе - фазе возбуждения - частота сердечных сокращений и дыхания резко увеличивается, а мышцы напрягаются. В свою очередь, во время оргазма вы получаете разрядку, которая нередко сопровождается приятной усталостью.
- Помогает понять себя лучше
Есть предположение, что женщины, которые самоудовлетворяются или пользуются секс-игрушками, тяжелее получают оргазм с партнёром. Исследования утверждают, что это никак не связано. Всё совсем наоборот - женщина может лучше понять себя, понять, что ей нравится, и рассказать об этом партнёру.
- Мастурбация может повысить либидо
Если вы уже долгое время не хотите секса, это не значит, что нужно опускать руки и прощаться со своей сексуальной жизнью. Сексологи уверяют, что мастурбация - это быстрый и эффективный способ повысить либидо.
"Я всегда советую мастурбацию клиенткам со сниженным либидо. Чем больше вы мастурбируете, тем чаще вам хочется секса с партнёром. Мастурбация вызывает сексуальные фантазии, пробуждает чувственность и помогает женщине почувствовать себя желанной", - говорит доктор Венди Трубоу.
- Это полезно для сердца, а также улучшает здоровье
Некоторые исследования указывают на связь между испытанием большего числа оргазмов и снижением риска сердечной недостаточности, а также диабета второго типа.
Медики сходятся во мнении, что регулярные занятия сексом (или мастурбация) увеличивают уровень иммуноглобулина и лимфоцитов, которые помогают организму бороться с инфекциями.
- Это безопасно!
Напоследок стоит отметить, что во время мастурбации нет никаких рисков заполучить бактериальную инфекцию или ощутить боль.
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