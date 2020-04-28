Журнал: Кайминьш встречается с актрисой театра "Дайлес"

Ранее Даневича четыре года встречалась с актёром Никлавсом Курпниексом. Ещё недавно, 17-го апреля, актриса в интервью Лауре Саулите на YouTube-канале Generation Famous рассказывала об отношениях с Никлавсом, что дало понять, что у них возникли трудности.

"Мне всё ещё не везёт, у меня тяжело с отношениями. У нас [с Никлавсом - прим.ред] тоже тяжело", - говорила в интервью Даневича.

Самые внимательные заметили, что из Instagram-профиля актрисы пропали все общие фотографии с Курпниексом, однако она и Кайминьш всё время обмениваются лайками и комментариями под фото друг друга.

Ни Даневича, ни Кайминьш не прокомментировали свой статус отношений, однако Курпниекс в беседе с изданием Kas Jauns подтвердил, что в начале года они с актрисой расстались. Но, по правде говоря, это никак не связано с её новыми отношениями.