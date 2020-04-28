Журнал: Кайминьш встречается с актрисой театра "Дайлес"

Информация, имеющаяся в распоряжении издания Kas Jauns, свидетельствует, что депутат Сейма Артус Кайминьш состоит в романтических отношениях с актрисой театра "Дайлес" Дартой Даневич.
Ранее Даневича четыре года встречалась с актёром Никлавсом Курпниексом. Ещё недавно, 17-го апреля, актриса в интервью Лауре Саулите на YouTube-канале Generation Famous рассказывала об отношениях с Никлавсом, что дало понять, что у них возникли трудности.
"Мне всё ещё не везёт, у меня тяжело с отношениями. У нас [с Никлавсом - прим.ред] тоже тяжело", - говорила в интервью Даневича.
Самые внимательные заметили, что из Instagram-профиля актрисы пропали все общие фотографии с Курпниексом, однако она и Кайминьш всё время обмениваются лайками и комментариями под фото друг друга.
Ни Даневича, ни Кайминьш не прокомментировали свой статус отношений, однако Курпниекс в беседе с изданием Kas Jauns подтвердил, что в начале года они с актрисой расстались. Но, по правде говоря, это никак не связано с её новыми отношениями.
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