Рига: на улице Илукстес "Омега" повязала наркоторговца. А служебный пес Ватсон нашел "нычки"

В Госполицию поступила информация, что в Риге, на улице Илукстес, некий мужчина торгует наркотиками. Информация подтвердилась - ранее судимый мужчина продавал наркотические вещества и в квартире, и на улице, что угрожало безопасности жителей и причиняло неудобства.

В ходе расследования выяснилось, что наркоторговец 1987 года рождения организовал целую сеть по продаже.

Для задержания была задействована антитеррористическая группа "Омега".

На место прибыл и кинолог со служебной собакой Ватсоном - четвероногий сыщик нашел спрятанные в квартире и подъезде заначки с наркотиками. Точный состав веществ будет установлен в ходе экспертизы. Также в ходе обыска изъяты деньги, предположительно, вырученные за продажу наркотиков, и, вероятно, газовый пистолет.

ФОТО: Valsts policija

ФОТО: Valsts policija

ФОТО: Valsts policija